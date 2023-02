Biarritz Olympique : "On n'a pas encore gagné chez un adversaire direct", les déclas du BO avant Provence

Le Biarritz Olympique doit franchir un cap. 4e au coude à coude au classement général avec Grenoble , à neuf matches des phases finales de Pro D2 , le BO n'a toujours pas réussi à s'imposer chez un concurrent direct aux phases finales. Ça tombe bien, ce vendredi 24 février il se déplace au Stade Maurice David pour y affronter Provence Rugby pour le compte de la 22e journée de championnat.

Une équipe qu'il avait battue 20-8 à Aguiléra , et qui désormais tape à la porte du Top 6 pour essayer d'arracher un barrage. De l'enjeu donc pour les deux équipes, en cas de victoire Provence se rapprocherait encore plus de son objectif, alors que si le BO s'impose, il mettrait de la distance avec les Provençaux, et conforterait sa place aux côtés d'Agen, Colomiers et Grenoble, pour ne citer qu'eux.

Ils ont dit :

Roger Ripol, entraîneur de la mêlée de Biarritz : "Pour moi, de ce qu'on voit, je pense que c'est une équipe qui il y a quelque temps avait pas mal de pression. Ils ont eu du mal à mettre la machine en place. Après, dans les résultats, ils sont irréguliers, même si la dernière semaine, ils ont fait deux victoires et un match nul. On a l'impression qu'ils commencent à trouver ce qu'ils voulaient. Moi, je dirais deux choses : la première, c'est qu'encore une fois, les résultats arrivent tard. Et l'autre chose, c'est que c'est une équipe qui fait des choses très simples, mais ils le font très bien et quand ils sont contrés dans ces choses-là, ils ont du mal à trouver des solutions.

Ils ont une défense très dense. Ils ont un jeu au pied de pression qui met beaucoup de difficulté. Je dirai que quand ça se passe comme ils veulent, c'est une équipe difficile à jouer."

Darly Domvo, trois-quarts aile du BO : "Il faut qu'on essaie de faire ce qu'on sait faire de mieux. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on joue en confiance. On n'est pas une équipe qui joue le maintien. On a du potentiel. Il faut qu'on ait le ballon, qu'on essaye de bien l'utiliser quand on est bloqué, qu'on trouve les solutions pour sortir et essayer d'avoir un jeu complet qui nous permettra de gagner ce match à l'extérieur.

Ce match de Rouen nous remet le pied à l'étrier. Maintenant, il faut continuer car on ne peut pas se permettre de continuer à faire les montagnes russes jusqu'à la fin de saison. On est là, on est bien placé, donc ça prouve qu'on a du potentiel. Et même si on n'est pas à notre meilleur niveau, on arrive à faire des bonnes performances. Cette confiance, ça va nous permettre de basculer pour la fin de saison, pour les huit ou neuf matches qui restent."

Bastien Soury, talonneur du BO : "Toulon, c'est chez moi, et c'est pas loin d'Aix-en-Provence. C'est compliqué pour ma famille de venir me voir à Aguiléra. Je m'étais fixé comme objectif dans ma tête de revenir de blessure pour ce match, parce que je sais que ça va me faire du bien. Mais j'aime bien aussi le Stade Maurice David, parce que c'est un synthétique et je sais qu'il y a une bonne ambiance aussi là-bas, donc ça va être un bon match. Un vendredi soir comme ça, il y aura du monde dans le stade donc je pense être un bon match.

Je reviens de blessure donc je sais que je ne serai pas à 100 %. Je sais qu'il va y avoir des choses que je ne ferai pas très bien, en tout cas moins bien que si on était en pré-saison. Mais après, je n'ai pas de pression. Je sais que le groupe était content que je revienne et j'étais content de rejouer contre Rouen. Je connais le contexte, je sais que je sais que Thomas Sauveterre a fait beaucoup de minutes, qu'il est fatigué. Je sais que bien Clément Renaud est blessé, et Léo aussi. On va dire que je reviens au bon moment. Mais on va dire que c'est de la chance parce que si je n'avais pas été en capacité de faire la semaine dernière, je n'aurais peut-être pas non plus pu postuler pour Aix."

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque