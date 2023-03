Biarritz Olympique : "On n'a rien maîtrisé", les déclas après Mont-de-Marsan

Et pourtant, le Biarritz Olympique a fait trembler le Stade Montois . Largués 21-0 en autant de minutes, le déplacement de la 25e journée de Pro D2 dans les Landes ressemblait à un long chemin de croix pour les Biarrots punis sur la moindre de leur erreur. Mais les coéquipiers du capitaine Guy Millar font mentir les pessimistes et trouvent les ressources pour revenir au score, et même égaliser en seconde période. Un coup de force qui finit en coup d'épée dans l'eau : une pénalité et un contre assassin après une pénaltouche non-trouvée, et le Stade Montois crucifie Biarritz. Dur, d'autant qu'avec ce déplacement à zéro points, Biarritz rétrograde à la 8e place, hors du top 6 synonyme de phases finales.

ⓘ Publicité

Ils ont dit

Thomas Hébert, troisième ligne de Biarritz : "On est assommés, on a perdu deux match qu'il ne fallait pas perdre. On avait à cœur de se racheter aujourd'hui et on ne le fait pas. On retombe dans nos travers de début de saison, où on fait des entames compliquées, où on se prend des essais pourris. On ne maîtrise rien. On n'est pas du tout dans le contrôle au début de la partie et après on reprend le fil du match, on se bat et on court après le score. C'est ça qui est le plus frustrant.

Je ne sais même pas comment on fait pour remonter ! On arrive à remonter parce qu'on joue, parce qu'on a du mental, parce qu'on a eu du chien. Ces 21 points au début, je pense que c'est ça qui nous coûte le match."

Auguste Cadot, centre de Biarritz : "C'est dur. Déjà, on se rend le match compliqué, on fait des erreurs, une d'entre elles est pour moi. Après, on donne des essais trop facilement et ça, ça fait partie des choses à régler, parce qu'on trouve les ressources pour revenir à égalité. Mais ça demande énormément d'énergie. Et c'est peut-être qui nous a manqué sur la fin du match, pour pouvoir le faire basculer dans notre sens. C'est frustrant. On se tire une balle dans le pied. A 21-0, c'est compliqué mais l'équipe a su surmonter ça. C'est une marque de caractère, mais ça ne suffit pas pour ce genre de match, face à ce genre d'équipe, quand on joue à l'extérieur, c'est très difficile."

Shaun Sowerby, entraîneur des avants de Biarritz : "Je pense que les équipes qui préparent les matches contre nous savent qu'on a des qualités. On les a montrées depuis le début de saison. On les montre toujours. Mais il y a des moments où on a quelques trous d'air, la fin de match la semaine dernière contre Nevers comme ce vendredi soir en sont l'exemple, ça rend notre tâche un peu plus difficile. Etre mené de 20 points c'était trop malgré les efforts de tout le monde.

Il reste cinq matches. Moi, je sais qu'il va falloir en gagner minimum trois. Mais c'est à nous de le faire. On ne va pas se rajouter de la pression, ça, c'est pour les autres. Nous, on est dans une situation qu'on essaie de contrôler, de maîtriser, d'améliorer."

Prochain match pour Biarritz vendredi 1er avril, à 19h30, du côté de Carcassonne.