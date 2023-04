Biarritz Olympique : "On n'est pas au pied du mur," les déclas après Carcassonne

Biarritz tient le ballon, Biarritz occupe le terrain mais Biarritz ne gagne toujours pas. Le BOPB a encore calé lors de le 26e journée de Pro D2 ce vendredi 31 mars. Une troisième défaire de rand, du côté de Carcassonne (20-12), et à zéro points, qui fait s'éloigner les phases finales, l'objectif assumé du début de saison. Trop pénalisés, coupables de trop de fautes de main et après avoir buté sur un rideau défensif carcassonnais hermétiques, les Biarrots rentrent bredouilles de l'Aude, avec deux blessés supplémentaires (Joe Jonas, cheville, et Adrian Motoc, côtes). Ils n'ont plus que quatre matches avant les barrages.

Thomas Hébert, troisième ligne de Biarritz : "Ça reste très décevant, surtout avec l'énergie qu'on met sur le terrain, avec tous les efforts qu'on fait parce qu'on est vraiment solidaires. C'est encore une fois très décevant. Un peu de maîtrise, c'est ce que je pense qu'il nous manque. On va repartir parce que rien n'est joué. Il nous reste quatre matches. Comme on l'a dit entre nous, on n'a plus le droit à l'erreur. Les quatre matches, on doit les gagner. On va s'accrocher à ça et on va avancer comme ça. C'est ce qui s'est passé après le match. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut avoir un état esprit collectif, un état d'esprit de groupe."

Baptiste Germain, demi-d 'ouverture de Biarritz : "*Rien n'est fragilisé. L'année dernière, j'ai joué dans l'une des meilleures équipes d'Europe, et on a eu le record de défaites d'affilée (Toulouse, sept défaites de rang, ndlr). Et derrière, on a su rebondir. Donc ça arrive partout. Trois défaites, on ne va pas plier bagage, dire '*c'est bon, on arrête, on va à la plage mercredi après-midi.' Non, ce n'est pas ça le but. Franchement, on a autre chose à aller chercher, on a autre chose à montrer, au delà du rugby aussi.

On n'est pas au pied du mur. Je ne suis pas sûr que faire la gueule, ça va servir à grand chose. Si tout le monde lundi arrive à 8h la tête dans les chaussettes et se dit que c'est fini, c'est sûr qu'on ne va pas avancer et que le déclic on va encore moins l'avoir. Donc se mettre le bourdon, non. Je ne suis pas sûr que ce soit ça soit la bonne solution. Le match est passé, on analysera tout au long de la semaine notre match et on prépara Béziers comme il se doit. Et puis on va tout donner jusqu'à la fin."

Baptiste Germain était une nouvelle titulaire à l'ouverture du Biarritz Olympique. © Maxppp - Claude Boyer

Shaun Sowerby, entraîneur des avants de Biarritz : "On n'est pas au pied du mur. J'ai l'impression qu'on fait tout sauf marquer, sauf gagner. Et du coup, par rapport à la manière, je suis très fier. On est évidemment très déçus car on n'a pas le résultat. Ça nous échappe. Mais on a eu des occasions, qu'on n'a pas pu concrétiser, et de fait on ne mène pas. Et du coup, à la fin, la défaite pour nous est logique.

Pour arriver à se qualifier, l'adversaire ou nos concurrents directs ont le droit de perdre aussi, comme on l'a fait ce vendredi soir. A nous de faire notre taf. Aux autres aussi de faire le leur et on verra. On verra à la fin. Mais ce qu'on a vu encore une fois, malgré tous les soucis, toutes les blessures, les joueurs qui jouent 80 minutes, qui jouent à un autre poste que le leur… Je suis très très fier de ça, très très fier d'eux. Il manquait juste la victoire."

Prochain pour Biarritz, vendredi 7 mars à Aguiléra contre Béziers. Avec cette défaite, le BO reste 8e mais accuse un retard de six points sur Nevers, premier qualifiable.