Biarritz Olympique : "On s'est battu jusqu'au bout", après Aurillac le BO fait le bilan de sa saison de Pro D2

Et maintenant, place aux vacances. Rentrés ce samedi 6 mai au matin à Biarritz après leur défaite à Aurillac (38-12) pour le dernier match de la saison de Pro D2 , les joueurs du Biarritz Olympique ont officiellement terminé leur saison. Une année compliquée, bien démarrée mais terminée en queue de poisson, après sept défaites en autant de matches qui privent le BO de phase finale. Le tout dans un contexte délétère, entre blessés en nombre et rumeurs de vente du club, qui ont miné la performance sportive.

Quelques instants après le coup de sifflet final, Thomas Hébert, Barnabé Couilloud et Matthew Clarkin sont revenus sur cette saison particulière.

Thomas Hébert, troisième ligne du BO : "On subit une nouvelle défaite, dans la continuité de ce qu'on fait sur cette fin de saison malheureusement. Elle est anecdotique par rapport aux enjeux de ce match mais on reste très déçu. Elle traduit notre fatigue mentale et physique au terme de cette saison. On voulait faire quelque chose de bien, ramener une victoire, mais les organismes sont usés de cette saison. On s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché, et le score encore une fois ne suit pas. Sept défaites d'affilée, ça compte, on est des compétiteurs, et on voulait profiter de nos derniers moments ensemble. Mais c'est comme ça, c'est le sport.

L'ensemble de notre saison est regrettable. On a des regrets, parce qu'on savait qu'on avait l'équipe pour faire des phases finales. On a un groupe fantastique, qui donne la parole aux jeunes. Je ne pensais pas pouvoir un jour m'exprimer comme je l'ai fait dans un groupe professionnel dès la première saison. Je suis très content à titre personnel, j'ai eu beaucoup de temps de jeu, mais j'aurais souhaité une autre issue pour l'équipe. On aurait mérité d'être mieux payé que ça" P

Baptiste Erdocio (n°1) aura porté le BO toute la saison malgré son jeune âge. © Maxppp - Jérémie Fulleringer

Barnabé Couilloud, demi-de-mêlée du BO : "C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a le sentiment d'achever une saison qui a été compliquée, je pense que ça va faire du bien à tout le monde de partir en vacances. Mais on partira avec des bonnes choses en tête comme des mauvaises, parce que la saison a été loin de nos attentes. On est triste, triste pour nous, pour le club, pour les supporters, mais il y a aussi la fierté de s'être battu jusqu'au bout, malgré des conditions délicates, beaucoup de blessés, beaucoup de choses qui ont tourné autour du club, je pense qu'on peut être fier de s'être battu jusqu'au bout.

J'espère que les amoureux du BO et les amateurs de rugby comprendront que quoi qu'il se soit passé, on s'est battu jusqu'au bout. On s'est battu avec nos armes, et quelques fois on était un peu dépassés, mais c'est aussi la loi du sport. Quand je suis sorti, c'était bizarre, c'était un sentiment un peu partagé, parce que j'ai fait quatre ans ici. Je suis triste, mais fier aussi de ce que j'ai fait à Biarritz, ces quatre saisons, plus de 100 matches, je trouve que l'histoire est belle, ça m'a fait grandir et j'en suis vraiment reconnaissant."

Matthew Clarkin, directeur sportif du BO : "Il n'y a pas eu beaucoup de mots dans le vestiaire après le match. Finir comme ça, ça fait chier. C'est encore trop tôt pour faire une analyse de cette saison. Il faut se poser, réfléchir et poser les bonnes questions. Il faut attendre aussi de savoir quel sera l'avenir du club.

Chaque fin de saison est la fin d'un petit cycle. On quitte les copains, il y a ceux qui restent et ceux qui partent, c'est toujours un moment particulier. Je pense aussi que certains le vivent comme un soulagement, après une période difficile. Il y a beaucoup d'émotions, et c'est aussi ce qui rend l'analyse de ce qu'on a vécu difficile, il faudra le faire quand tout seras redescendu."