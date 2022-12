Biarritz Olympique : "Pas d'avenir pour le BOPB avec les propriétaire actuels" selon la maire Maider Arosteguy

Lors de l'assemblée générale du Biarritz Olympique Pays Basque le 7 décembre dernier, le directoire du club avait mis en doute l'avenir du BOPB . Invitée de France Bleu Pays Basque ce mardi matin, la maire de la ville enfonce le clou : "je ne pense pas qu'il puisse y avoir un avenir pour le BOPB avec les propriétaires actuels" (NDLR : le groupe financier Gavekal). Maider Arosteguy ne mâche pas ses mots au sujet de la direction du club mais elle se veut rassurante concernant le futur de l'équipe professionnelle de rugby de la cité impériale.

ⓘ Publicité

À lire aussi Biarritz Olympique : nouvelle passe d'armes entre le club et la mairie autour du projet Aguiléra

Le budget du Biarritz Olympique Pays Basque serait de 4 millions d'euros la saison prochaine, trop peu pour exister en Pro D2. Si la maire de la ville ne peut confirmer l'information selon laquelle le club serait à vendre, elle assure avoir été contactée par des repreneurs potentiels . "Pendant des années, on nous a dit qu'il n'y avait personne d'autre que le groupe Gave pour sauver le bateau. C'est faux !" affirme Maider Arosteguy. "Ils ont une entreprise qui est en train de péricliter. Il faut le dire : il n'y a plus d'argent." Mais l'élue assure que ce n'est pas la ville qui a asséché les comptes du club. "Nous étions le premier contributeur du BOPB . Evidemment, nous ne pouvons plus l'être au vu des moqueries permanentes, des insultes . Et pas qu'avec la mairie de Biarritz d'ailleurs !" Et à la maire de Biarritz de conclure : "Finalement, Jean-Baptiste Aldigé aura éloigné tout le monde de ce club".

loading

Retrouvez l'intégralité de l'interview ici .