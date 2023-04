Biarritz Olympique : "Que dire de plus ?", les réactions après la cinquième défaite de rang contre Angoulême

Cette fois, il y avait au moins la manière. En tout cas, c'est ce que retiennent les joueurs et le staff présents en conférence de presse après le match. Défaits à Angoulême (18-11) ce vendredi 14 avril pour la 28e journée de Pro D2, les Biarrots ont concédé leur cinquième défaite de rang. Il n'y aura donc pas la moindre victoire sur ce bloc pour le Biarritz Olympique , qui n'a officiellement plus rien à jouer, sinon deux matches pour terminer la saison. Sous des trombes d'eau, les BO a profité du vent en première période pour virer en tête à la pause (11-10).

ⓘ Publicité

Avance pas suffisante, un essai des Charentais et un jeu de gagne-terrain annihilent tout espoirs de victoire en deuxième période. Le SA XV de V incent Etcheto fait un petit pas de plus vers le maintien. Biarritz, de son côté, regarde vers Grenoble pour la dernière à Aguiléra.

Les déclas :

Steeve Barry, ailier du BO : "On va se contenter d'avoir retrouvé un esprit et une combativité jusqu'au bout, car on est sur une série de cinq défaites. Mais lors la dernière défaite, on a renvoyé une image qui n'était vraiment pas bonne, qui n'était pas celle que nous, on veut montrer. Il n'y a pas la victoire, mais on sent quand même que c'est mieux, dans ce qui a été produit, dans l'engagement des mecs, dans ce qui a pu être fait, on a mené au score, c'était un bras de fer. C'est Angoulême qui sort gagnant, mais on n'est pas ridicules non plus.

On a trouvé d'autres sources de motivation, notamment la 100ᵉ de Barnabé Couilloud. On voulait aussi lui rendre un hommage et essayer de faire un bon match pour lui, pour qu'il s'en souvienne. Et puis, on joue pour nous aussi, pour le public. L'image qu'on a envoyé le week-end dernier, ce n'était pas du tout l'image que l'équipe du BO veut donner. On avait à cœur de montrer autre chose."

Auguste Cadot, centre du BO : "Les mots dans le vestiaire? Oui, on n'a pas lâché. Oui, on a eu un peu d'orgueil, une réaction naturelle. Mais on ne peut pas se contenter d'une défaite. Qu'est ce qu'il y a de plus à dire à ce stade? C'est difficile, c'est dur, tout le monde est au courant. On passe pas notre temps à redire qu'on ne peut plus se qualifier, on le sait. Trouver les mots ce n'est pas toujours le plus simple, mais on est tous conscients de la situation, donc on doit faire avec. Mettre de côté l'extra sportif, se concentrer sur ce qui nous reste et tout donner.

Chaque saison, on a envie de créer quelque chose avec un groupe. Et cette année, le groupe est formidable. On s'entend vraiment, on s'entend tous très bien, avec un noyau de jeunes, de plus anciens qui ont su nous emmener dans ce championnat que beaucoup ne connaissaient pas, dont moi. Et évidemment, on a envie de créer quelque chose avec eux et aujourd'hui, de finir dans la meilleure des manières. Ce serait deux victoires sur les deux derniers matches. Après, dans tous les cas, il faut qu'on finisse la saison. On va le faire du mieux que l'on puisse."

Shaun Sowerby, entraîneur des avants : "Ce soir correspond beaucoup plus avec ce qu'on voit d'habitude côté Biarritz. Au moins on a eu ça mais malheureusement, on n'a pas la victoire. Mais on va se contenter déjà de cet effort et du fait qu'on a restauré un petit peu la fierté.

On n'est pas dans les objectifs. On perd le cinquième match d'affilée. C'est très décevant. Notre effectif est au bout en termes de nombre. La profondeur et durabilité de l'effectif ont été testés encore ce soir, mais avec ceux qui sont disponibles. Au moins, ça peut permettre de s'envoyer et de tout donner pour le maillot. Mains on n'a pas la victoire.

On a des joueurs qui sont en train de se découvrir une carrière. On a quelques anciens qui aimeraient bien terminer avec la manière. Le résultat reste primordial, et et aussi montrer le meilleur visage de notre équipe et de notre club."

Le Biarritz Olympique, désormais 10e, va avoir une semaine de pause avant de recevoir Grenoble pour la dernière à Aguiléra, le vendredi 28 avril, à 21h.