Biarritz Olympique : Serge Blanco et Nicolas Brusque dans le conseil d'administration du club

Serge Blanco et Nicolas Brusque

Un retour, ou plutôt deux retours, dans la direction du Biarritz Olympique . Le BOPB annonce "l’évolution de ses instances dirigeantes avec l’arrivée de messieurs Serge Blanco, Jacques Etchalus, Stéphane Carella et Nicolas Brusque au sein de son conseil d’administration". Le premier et le dernier cité ont déjà occupé des responsabilités dans le club par le passé.

ⓘ Publicité

Blanco a présidé le club entre 1995 et 1998 puis de 2008 à 2015, quand Brusque l'a dirigé entre 2015 et 2018. Les deux ont, ces derniers mois, été impliqués dans le conflit qui opposait les dirigeants de la SASP (le club pro présidé par Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave) à l’association Biarritz Olympique Rugby amateur menée par les "Galactiques" de David Couzinet. Ils avaient fini par être déboutés par la justice après plusieurs tentatives de prise de contrôle de l'amateur.

"Leur attachement au BOPB et leurs compétences seront de précieux atouts pour le club dans sa stratégie de développement et de pérennisation", indique le Biarritz Olympique dans le communiqué. Par ailleurs, ils sont accompagnés de deux autres noms connus de l'environnement biarrot. Stéphane Carella, hôtelier palois et Jacques Etchalus, entrepreneur, sont issus du monde économique.

À lire aussi Biarritz Olympique : le talonneur samoan Luteru Tolai débarque pour deux ans