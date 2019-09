Biarritz Olympique : trois capitaines en quatre matches, "une volonté" explique Nicolas Nadau

Biarritz, France

Le BO a lancé sa saison. Avec deux victoires (Vannes et Oyonnax) et deux défaites (à Aurillac et Nevers) en quatre matches, les Rouge et blanc reviennent à hauteur du Top 6 pour terminer ce premier bloc de championnat. Au-delà des chiffres, il y a quelque chose de notable du côté du BOPB : trois joueurs ont été capitaine de cette équipe.

"Un groupe de joueurs leaders"

Yohann Artru sur les deux premières rencontres (à Aurillac et contre Vannes), l’Australien Edwin Hewitt (à Nevers) et sur le dernier match contre Oyonnax, le Néo-zélandais Adam Knight. Les trois joueurs ont eu comme mission de mener le groupe.

Cela peut paraître anecdotique, mais c’est bel et bien une volonté du staff, du duo composé de Shaun Sowerby et Nicolas Nadeau. "On a des joueurs leaders, capable de se positionner sur ce rôle, explique l'entraineur des lignes arrières du BO. On veut s'appuyer sur un groupe pour créer une émulation."

Une manière de ne pas mettre toute la lumière et la pression sur un joueur en particulier. Sur ce dernier match, la roulement semble porter ses fruits. A l’image de Yohan Artru, qui a réalisé une grosse prestation. L'ailier - élu homme du match a semblé libéré, insouciant sur le terrain. "A l’image de toute l’équipe, il est de mieux en mieux", ajoute Nicolas Nadau.

"Il y en aura d’autres"

Mais les entraîneurs le promettent, "il y en aura encore d'autres" des capitaines cette saison côté biarrot. Thomas Synaeghel, Elvis Lévi, Gauthier Doubrère, Ximun Lucu ou encore Pierre Bernard pourraient prendre le relais sur le terrain, eux qui sont des leaders du vestiaire.

Depuis le début de saison, on ne cesse de parler du "caractère" dans cette équipe, élément essentiel mis en avant par le manager Matthew Clarkin depuis la saison dernière. Il semble que la formule a été trouvée du côté d'Aguiléra pour impliquer tous les joueurs, et mobiliser tout le groupe pour atteindre les objectifs de la saison.

Prochain match pour le BOPB, le dimanche 29 septembre à Angoulême