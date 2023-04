Biarritz Olympique : "Trop de distractions autour du groupe pour résister", Shaun Sowerby avant Grenoble

Plus que deux. Deux matches du côté du Biarritz Olympique pour terminer une fin de saison, en long chemin de croix. Le BO qui reste sur cinq revers de suite, accueille ce vendredi 28 avril Grenoble à Aguiléra (21 heures) pour le compte de la 29e journée de Pro D2. L'entraineur Shaun Sowerby évoque le choc, contre des Isérois qui réussissent plutôt bien au BO, et commence à évoquer le bilan de la saison, alors que l'avenir du club n'est pas fixé, entre vente et départ du tandem Gave/Aldigé vers Agen.

Shaun Sowerby : "On est bien conscient qu'il reste deux matches : un à la maison à Aguilera, très important pour nous, pour nos supporteurs. Mais il y en a aussi un dernier, à Aurillac, le week-end suivant. Ce qui est important, c'est que l'on termine bien, même si on ne peut plus se qualifier. C'est notre devoir, qu'on reste professionnel jusqu'au bout."

Quel regard portez-vous sur le FCG ?

"Grenoble est une équipe dangereuse, une belle équipe qui a connu des difficultés la saison dernière, ils ont réussi à passer outre, à faire leur preuve et cette année cette équipe fait partie des meilleures. Moi, je les vois bien en demie, mais du coup, pour nous, le risque, c'est que si on n'est pas prêt, si on ne donne pas le meilleur de nous, on peut passer à côté face à cette formation. Peut-être que cet enjeu supplémentaire va faire réagir certains. Puis, c'est une équipe joueuse. Ça correspond un peu plus facilement à notre jeu. Les équipes qui ferment le jeu, qui sont très pragmatiques, nous ont mis en difficulté cette saison, ça a été un peu plus dur de trouver les solutions. On n'a pas la même puissance que certains. Mais dès que la porte s'est ouverte, dans nos mouvements de grande vitesse, c'est vrai que ça nous correspond plus."

Avant l'issue de la saison, quel premier bilan faites-vous ?

"Une saison qui a beaucoup promis, où l'on affichait beaucoup de potentiel. Une bande de jeunes joueurs qui, au cours de la saison, a commencé à confirmer. Des jeunes joueurs qui ont au fur et à mesure amené beaucoup d'énergie, d'enthousiasme dans ce groupe, avec les autres joueurs qui avaient vécu une saison compliquée en Top 14. Il y avait une motivation et une envie au moins de retrouver de la réussite. Et malgré les distractions qui étaient là depuis le début, on arrive à faire bloc et on termine bien la phase aller (2e place). Ce qui démontre le potentiel de ce groupe. Et puis une deuxième partie, tout simplement, qui est un échec sportif. Le contexte extérieur devient de plus en plus pesant. Il y a un effet sur tout le monde, les joueurs bien sûr, mais aussi le staff… tout le monde. On n'a pas eu assez de résilience pour exister dans tout ça. On est hors de nos objectifs à la fin, donc malheureusement c'est un échec."

"Moi, je suis en fin de cycle..."

"Sur la seconde partie de la saison, on n'était plus dans la compétition. Le "focus" est devenu la gestion, la gestion de groupe, la gestion d'un club. Et ça fait un moment que la lutte principale, malheureusement, n'est plus l'adversaire du week-end. Ça, c'est difficile. Trop de distractions. Le sport de haut niveau, c'est autant mental, voire plus que physique et lorsqu'on a plusieurs choses dans la tête, ça devient un peu plus difficile."

La saison dernière, vous évoquiez aisément le futur, le développement des joueurs à l'avenir. On ne vous a beaucoup moins entendu cette année sur le sujet...

"Cette progression, on ne la voit pas au jour le jour. Parfois, ça ce compte en semaines, mois ou saisons. Donc, cette construction d'un groupe, d'une équipe, avec des valeurs, des choses en commun... au fur et à mesure, tout cela arrive à sa fin, malheureusement. Comme certains d'entre nous arrivent à leur fin. Moi, je suis en fin de cycle. Beaucoup sont dans cette même position, d'incertitude de leur avenir. Honnêtement, on y pense, mais on vit, on fonctionne au jour le jour pour faire notre travail. Ça fait un petit moment qu'on est là-dessus, qu'on essaie de maîtriser certaines choses. Et la suite ? On ne le sait pas. Ce n'est pas la peine de trop se focaliser sur ça. Même si pour tout le monde, il y a bien un enjeu derrière."

Vous allez recroiser la route de Nicolas Nadau, avec qui vous avez entrainé au BO...

"On a même vécu ensemble, pendant quelques semaines, mais c'était durant l'été. Quatre, cinq semaines pendant les vacances. On est arrivé plus tôt que prévu aussi. Les contrats démarrent toujours le 1ᵉʳ juillet et on lui avait proposé de venir plus tôt pour s'installer et commencer le travail. Je garde de bons souvenirs, rétrospectivement, sur ce qu'on avait fait avec Nico les deux premières années, il y avait des bons moments. Heureusement, l'époque avec Nico, ça a bien fini. La deuxième partie, un peu moins, mais ça, c'est la vie."