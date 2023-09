Biarritz Olympique : "un bon test", les Biarrots se préparent à recevoir Mont-de-Marsan en Pro D2

Une victoire, et le premier bilan du Biarritz Olympique serait positif. Ce vendredi 13 septembre, le BO conclut un premier bloc de cinq matches, pour l'instant à l'équilibre avec deux victoires à la maison et deux défaites, certes lourdes, à Valence (55-0) et Grenoble (40-22). Avec un groupe largement renouvelé pour cette nouvelle saison de Pro D2 , le BOPB doit encore mettre de l'huile dans les rouages avant que la machine ne soit parfaitement lancée. Mais l'arrière Joe Jonas n'en doute pas : ce groupe est pétri de qualité. La réception de Mont-de-Marsan sera l'occasion de le montrer, face à une grosse écurie du championnat.

Les déclas :

Joe Jonas, arrière du BO : " On reçoit le Stade Montois. C'est une des équipes qui ont fait les phases finales la saison dernière. Donc, c'est bien de les rencontrer à domicile pour voir ce qu'on peut faire contre des équipes qui étaient dans le top 6. C'est un bon test.

C'est frustrant de voir qu'on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on veut. Mais derrière, on le sait, ça va payer un jour et je pense que ça se fera bientôt parce que, là, quand on voit les entraînements qu'on fait pendant la semaine, la mise en place et tout, je pense vraiment que ce qu'on n'a pas vu dans ce bloc, on le verra dans le prochain. Il y a des qualités. Et on sait que si tout le monde est au niveau, que si tout le monde est en forme, on va faire des belles choses."

Charles Matthews sera titulaire en deuxième ligne. © Radio France - Rémy Doutre

Charles Matthews, deuxième-ligne du BO : "Les gars m’ont dit d’être prêt à de l'agressivité et du combat. Les Montois ont utilisé notre terrain, donc je sais combien ils sont proches géographiquement, et je les ai vus à la vidéo, donc je sais à quoi m’attendre.

On m’a expliqué l’avantage de jouer à domicile, [ici en France particulièrement, par rapport à l'Angleterre ou au Japon où il jouait, ndlr]. Mais je l’avais moi-même expérimenté. Avec les Harlequins, on avait joué contre Toulouse chez eux, on avait pris 40 points, mais la semaine d’après à Londres, on leur en avait mis 40. Donc, je comprends la différence entre jouer à la maison et jouer à l’extérieur.

Evidemment, la langue française est encore une barrière, donc les coachs m’ont dit que mon jeu doit parler pour moi. Je veux donner tout ce que je peux, en travaillant dur et en montrant l’exemple.

Roger Ripol, entraîneur des avants du BO : "Il y a eu du progrès à Grenoble. Il y a des bonnes choses, maintenant il faut qu'on tienne sur 80 minutes. Après Valence, on a fait le constat qu'on n'était pas agressif. Je pense que contre Angoulême , au niveau de ce point-là, on a fait mieux. Il faut qu'on arrive à être agressif mais discipliné. C'est comme ça, dans les matchs de haut niveau.

Les équipes qui avancent sont celles qui ne se mettent pas à la faute, qui ont trouvé l'équilibre avec l'agressivité. Et puis on parle d'agressivité, mais, pour moi, c'est surtout de vitesse dont on parle. C'est la vitesse qui fait les choses. Et on doit la mélanger avec la discipline. Si on essaie de jouer vite, que ce soit en défense ou en attaque, et qu'on est discipliné, ça va réussir."