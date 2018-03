Bayonne, France

Bruno Ledoux a bien reçu la lettre, ou plutôt le mail, de démission de l'argentier Charles Gave, dont France Bleu Pays Basque a publié le contenu ce lundi. Dans une interview qu'il nous a accordé, le principal actionnaire du Biarritz Olympique déclare s'atteller à la recherche de nouveaux partenaires capables de sauver le club en proie à d'importants soucis financiers.

Charles Gave et ses associés, Jean-Jacques Netter et Jean-Baptiste Aldigé, ont apporté 1,5M€ la saison passée pour sauver le BO. Il leur était demandé de consentir un nouvel effort important pour. Louis-Vincent Gave, le fils du fondateur du fonds d'investissement "Gavekal" basé à Hong-Kong, était prêt à combler le trou de 1,5 million d’euros pour cette année et à ré-investir 1,5 million d’euros pour la saison prochaine pour compenser le départ de Capgemini, le sponsor principal et historique du Biarritz Olympique.

La mairie de Biarritz sollicitée ?

Mais ces engagements étaient conditionnés à la prise de contrôle totale du BO. Bruno Ledoux, actionnaire majoritaire à travers la société ATSI, et Benjamin Gufflet, son associé et homme de confiance à la tête du conseil d'administration du Biarritz Olympique, souhaitaient eux un pouvoir partagé. Les deux parties ont finalement acté la rupture. Charles Gave et ses associés quittent sine die le conseil d'admnistration moins de deux mois après leur entrée et la destitution de Nicolas Brusque qui représentait le clan des "historiques".

Les dirigeants du Biarritz Olympique se retrouve donc dans l'obligation de trouver 1,5 millions d'euros pour clôturer l'actuelle saison, sans parler de la prochaine. Joint par France Bleu Pays Basque, Bruno Ledoux se veut rassurant. L'homme d'affaires s'engage à sauver le club et affirme avoir "un certains nombre de pistes, des annonces seront faites assez prochainement". Dans son projet initial, l'actionnaire principal du BO, prévoyait notamment la participation de la mairie de Biarritz à hauteur d'un tiers (500.000€) de la somme à trouver.

