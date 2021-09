Biarritz Olympique : une fronde dans l'association rugby amateur

En conflit avec l'entité professionnelle, l'association BO rugby se déchire. Depuis plusieurs mois le président de la section amateur, Sébastien Beauville, se présente comme un obstacle à la volonté de l'actuelle direction de la SASP Biarritz Olympique Pays Basque que préside Jean-Baptiste Aldigé, de délocaliser le club (Lille faisant partie des contacts les plus concrets). En représailles, le BOPB pro a arrêté depuis mars de verser les subventions au rugby amateur, lié par convention (pour la gestion du centre de formation). Le conflit dure à présent depuis plusieurs mois et ces derniers jours, Sébastien Beauville avait, dans un courrier, défendu son action chiffre à l'appui auprès des licenciés de l'association, dans un courrier. Ce mardi, il annonçait sa démission prochaine, dans "un souci d’apaisement" du club et sa section amateur.

Mais ces derniers jours, les licenciés du Biarritz Olympique amateur ont également reçu un autre courrier : celui d'opposants à l'actuelle direction. Dans une pétition, lancée d'abord auprès de l'école de rugby, qui est remontée petit à petit à travers tous les échelons de l'organisation, ces frondeurs pointent du doigt "un bilan humain et structurel catastrophique" et dénoncent une "prise d'otages" des jeunes de l'association par des dirigeants qui "simulent une croisade, pour défendre la section amateur". Des décisions prises par trois personnes du bureau dont son président Sébastien Beauville, son trésorier et l'ancien responsable des partenariats, aujourd'hui parti de l'association. "Un pouvoir accaparé, autoritaire et un fonctionnement où le copinage est habituel."

L'amateur "paralysé depuis des mois"

Parmi les 26 signataires de façon nominative, le manager des espoirs Beñat Lejeune, ancien responsable de la sécurité du BO, l’ex-président du club-pro Nicolas Brusque, qui signe en tant que vice-président de l’association, mais également Laurent Mazas, en charge des U16 cadets. Mais aussi "le groupe espoir" comme il est marqué dans la pétition ou encore "l’intégralité des licenciés Féminines". Ils se définissent comme "la base majoritaire dont nous sommes aujourd’hui l’expression désabusée."

"Des problèmes de logistique, de fonctionnement, décrit Beñat Lejeune. C'est difficile au bout d'un moment de continuer à faire tourner une association, avec toutes les décisions qui concernent les différentes catégories, tant financières qu'administratives [...] On ne peut plus fonctionner. Il y a un différend notoire entre le président de la SASP Jean-Baptiste Aldigé et le président du BO rugby amateur, Sébastien Beauville. Mais ça n'est pas notre problème. Notre premier objectif, ce sont nos jeunes." Un autre signataire poursuit : "C'est dommage d'en arriver là. Depuis des mois, nous sommes alertés par ses dysfonctionnements et nous l'avons fait remonter à Sébastien Beauville. Début juillet, il nous avait même dit qu’il allait partir, puis il y a eu ses sorties médiatiques et on n'a pas compris pourquoi on a essayé de déplacer le débat sur le conflit avec la section pro."

"On se trompe de personne"

Sébastien Beauville, que France Bleu Pays Basque a contacté, se défend également d’être à l’origine du problème : "Je respecte cette démarche mais on se trompe de personne. Nous sommes des bénévoles, et plutôt que de se regrouper pour défendre l'association, on finit par se diviser. On me reproche des choses alors que je ne fais que subir, et l'association aussi, des pressions de toutes parts et ce depuis des mois", explique le futur ex-président de l'association BO qui démissionnera lors d'un conseil d'administration le mercredi 15 septembre prochain. Comme nous l'expliquions mardi, Serge Blanco est pressenti pour le remplacer à la tête de la structure.

Dès lors se pose une question : quelle position pour la future direction de la section amateur sur l'épineuse question de la délocalisation et du numéro d’affiliation ? Beñat Lejeune, comme d'autres signataires que nous avons pu contacter, répondent tous la même chose : qu'il "n'était pas question", malgré le changement de direction, d'aller jouer à Lille ou ailleurs qu'au Pays basque pour le Biarritz Olympique.