Biarritz Olympique amateur : "on veut rassembler tout le monde" affirme David Couzinet le nouveau président

C'est la nouvelle tête du Biarritz Olympique : David Couzinet vient de prendre la présidence de l'association de rugby amateur ce mercredi 15 septembre. Un changement de présidence acté lors d'un conseil d'administration, convoqué pour remplacer le démissionnaire Sébastien Beauville. Autour de David Couzinet, des noms qui parlent, les "Galactiques" des années 2000 Imanol Harinordoquy, Dimitri Yachvili, Jérôme Thion, Benoit Baby, Christophe Milhères, Jimmy Marlu entrent dans le jeu. David Couzinet était l'invité de France Bleu Pays basque ce jeudi matin.

France Bleu Pays basque: Vous êtes le nouveau président du Biarritz Rugby amateur depuis hier après midi. On rappelle avec vous Dimitri Yachvili, Jérôme Thion, ou encore Christophe Milhères. Vous cumulez deux Brennus, une victoire en Coupe d'Europe dans les années 2000. Vous avez vécu tout ce dont peut rêver un rugby professionnel dans sa carrière. Alors, qu'est ce qui vous a motivé pour revenir à l'amateur ?

David Couzinet : Ce qui nous a motivé, c'est des choses très simple, c'est de pouvoir rendre un peu ce qu'on nous avait donné pendant notre carrière, le rendre aux gamins, aux éducateurs, si on peut les aider, redonner un petit peu d'élan à tout ce rugby amateur, c'est la chose principale qui nous a fait revenir, participer à ce beau projet.

Vous rentrez avec certains de ceux qu'on appelait "les Galactiques" des années 2000 qui avaient vécu cette épopée. Votre arrivée a surpris beaucoup de monde. Est ce que ça s'est préparé en secret?

David Couzinet : Oui, ça s'est préparé en secret, ça s'est préparé depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et forcément il y avait une petite part de secret. Vous parlez de mon nom, des "Galactiques", mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour le rugby amateur, pour le rugby à Biarritz, pour les enfants pour les éducateurs, pour les parents aussi qui sont dans l'attente de beaucoup de choses pour leurs enfants, pour le rugby amateur en général.

Alors justement, c'est quoi votre projet pour le rugby ?

David Couzinet : On s'est appuyé sur Benoît Baby qui est aujourd'hui directeur du centre de formation et de toute la section rugby amateur, on a un projet, on veut rassembler tout le monde, on va se mettre au travail dès aujourd'hui, on a déjà des rendez vous. Il faut qu'on rassemble tout le monde. Il faut qu'on rencontre beaucoup de monde, les bénévoles, les salariés et nous ce qu'on veut c'est un rugby amateur fort à Biarritz. On veut que que l'équipe espoir qu'elle retrouve l'élite de la catégorie espoir pour donner un exemple. On veut beaucoup aider aussi l'équipe féminine qui est très importante pour le club, la section féminine en général, on va s'appuyer sur tout ça et la formation des gamins, et l'ambiance qu'il y a tout autour de ce club.

Vous parlez de l'ambiance, vous parlez de rassembler. Dans quel état est l'association que vous reprenez? Est ce qu'il y a des fractures, des blessures?

David Couzinet : Il y a des blessures, il y a beaucoup de petits tiraillements, mais tout le monde le sait, les problèmes qu'il y a eu avec Sébastien Beauville, avec son bureau en place, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui il faut qu'on rassemble tout le monde. Est qu'on va être suivis? C'est la question, c'est l'objet des rendez vous des prochains jours, on va faire le tour de tout le monde, certains ne nous suivrons pas, il faudra s'empresser de les remplacer, et ceux qui voudront nous suivre, il faudra les conforter et les aider. La base du rugby amateur, c'est le bénévolat. Aujourd'hui c'est un bien grand mot, le bénévolat, mais c'est la base de l'amateur. J'en profite pour lancer un appel. Si des anciens veulent venir nous rejoindre, des parents veulent s'investir pour nous aider, ils seront les bienvenus. Si des partenaires veulent s'investir, ils seront également les bienvenus quand on en aura besoin, forcément.

On parlait de l'arrivée de Serge Blanco. Pourquoi il n'est arrivé au conseil d'administration avec vous?

David Couzinet : Eh bien, il n'est pas arrivé, parce qu'on avait une équipe de notre côté. Les votes des uns et des autres ont fait qu'on a été choisis, nous.

Vous allez forcément devoir travailler avec le rugby pro. Quelle sera votre réponse si on vous demande le numéro d'affiliation du BO?

David Couzinet : C'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, nous on est là pour les gamins pour le rugby amateur. Si on nous pose la question un jour, on se réunira entre nous avec les nouveaux membres du bureau, on en débattra. Et voilà, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous on est là pour le rugby amateur à Biarritz.

Votre nomination est provisoire jusqu'au 15 décembre. Là, ce sera l'AG du club. Vous serez candidat pour continuer au delà du 15 décembre ?

David Couzinet : Bien sûr, on va pas s'investir pour deux mois ou deux mois et demi, on est arrivé hier, c'est tout frais tout récent, on va bosser y'a beaucoup de choses à faire, on va fédérer, on va rassembler, on va créer une équipe pour se présenter à cette assemblée générale et espérer continuer l'aventure.