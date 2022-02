Biarritz Olympique : Ximun Lucu stoppera sa carrière en fin de saison

L'arrière du Biarritz Olympique, âgé de 32 ans, a annoncé que cette saison était la dernière de sa carrière. Après 11 ans de haut niveau et six saisons dans le club de son cœur, Ximun Lucu raccrochera les crampons à l'issue de cette année en Top 14.

Sans doute n'avait-il même pas prévu de le dire à ce moment-là. Mais le cœur a parlé et alors qu'il débriefait le revers de son équipe du Biarritz Olympique ce samedi 26 février à Lyon, pendant qu'il louait le mental et le rugby affichés par ses coéquipiers sur la pelouse de Gerland (Lyon), une semaine après la claque reçue à Paris, Ximun Lucu a reconnu qu'il disputait bel et bien-là, la dernière saison de sa carrière.

"Franchement, j'avais peur de subir physiquement, surtout face à des joueurs imposants comme Lyon a, surtout sur le synthétique même si j'ai eu quand même des crampes à la fin. Mais voilà, je ne suis pas revanchard du tout (il a disputé deux matches cette saison, ndlr). Je profite des derniers moments du rugby parce qu'en juin je vais arrêter. Je profite de tout ça et je suis pas du tout revanchard par rapport à ça. Je ne comptais pas, je ne veux pas l'annoncer mais je profite de mes derniers moments avec les mecs."

De cette "petite mort", il en fait un non-événement. Des silences et un sourire à la fin. Basique, simple. A l'image du joueur discret qu'est le Senpertar âgé de 32 ans qui a rejoint le BO en 2016, notamment pour y retrouver Maxime, le petit frère qui le "badait déjà en Crabos" selon les propres termes du demi-de-mêlée international. Biarritz, le club de son cœur, là où il avait été formé, avant d'éclore et de débuter chez les pros au Stade Montois Rugby en 2011 pour y devenir un rouage essentiel.

Pourtant, il a dû ronger son frein ces dernières saisons. Dix matches en 2019/20 (saison Covid), 16 en 2020/21, pour seulement deux cette année : à Castres, le 16 octobre, et donc à Lyon, ce samedi. La concurrence est rude, même pour un joueur qualifié de propre et sûr en troisième rideau.

91 matches sous le maillot Rouge et blanc

Pour n'importe quel supporter du Biarritz Olympique, cette annonce sera accueillie avec tristesse, nostalgie aussi. Voir partir "le gardien du temple", qui le jour du derby d'accession, le 13 juin 2021 était de ceux qui avaient donné le plus de voix, dans les vestiaires, depuis les tribunes pour transmettre l'importance de ce match pas comme les autres contre l'Aviron Bayonnais.

Il ne voulait pas l'annoncer, mais pour un joueur qui a tant donné à ce club, cela serait un immense gâchis d'être mis devant le fait accompli à l'issue de la saison. À n'en pas douter, les supporters rouge et blanc sauront le remercier comme il se doit d'ici la fin du championnat. Dans son jardin, à Aguiléra. Avec l'espérance pour les Biarrots de célébrer en même temps le maintien dans l'élite.