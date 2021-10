Biarritz-Toulouse : Balès et Nanai-Williams associés d'entrée

Le Stade Toulousain, leader et toujours invaincu cette saison, est à Biarritz ce samedi pour le compte de la 5e journée de Top 14 (17 heures en intégralité sur France Bleu Occitanie). Face au promu biarrot, Toulouse proposera un quinze remanié mais compétitif.

Premières titularisations pour Balès et Nanai-Williams

Ugo Mola et son staff vont faire tourner leur effectif ce samedi à Biarritz après s'être appuyé sur quasiment le même quinze de départ lors des quatre premières journées.

On aura donc droit à une charnière Alexi Balès - Tim Nanai-Williams pour démarrer à Aguiléra. Antoine Dupont et Romain Ntamack prenant place sur le banc, ce seront donc les premières titularisations pour ces deux joueurs cette saison. Le demi-de-mêlée n'a disputé que 41 minutes depuis le début de la saison. L'ancien Clermontois a lui passé 70 minutes sur le terrain. Yannick Youyoutte fêtera lui aussi sa première titularisation en deuxième ligne aux côtés de Thibaud Flament. Jo Tekori, remplaçant, fait lui sa première apparition dans le groupe de la saison. Julien Marchand sera capitaine samedi après-midi à Aguilera.

Lacombe : "Faire que personne ne s'endorme"

"Cela va nous permettre de créer un peu plus d'émulation dans le groupe. Etant donné qu'on a repris assez tard, on a voulu s'appuyer sur le groupe qui a gagné en fin de saison dernière et en qui on avait confiance. On a la chance d'avoir bien débuté le championnat, _il faut qu'on garde cette dynamique tout en créant de la compétition entre les joueurs et que tout le monde soit continuellement remis en question. Il faut continuer à gagner et faire en sorte que personne ne s'endorme_", explique Virgile Lacombe en charge de la mêlée toulousaine.

La rencontre entre Biarritz et Toulouse se jouera à guichets fermés ce samedi. Les 9.000 places assises ont trouvé preneur.

