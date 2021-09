Biarritz-Toulouse : un match pas comme les autres pour Alban Placines

Alban Placines attaque sa cinquième saison au Stade Toulousain et pour la première fois il va retrouver son ancien club du Biarritz Olympique. Lui qui n'a connu que ces deux clubs dans sa carrière.

Placines : "Je reçois pas mal de messages des copains"

C'est la première fois qu'Alban Placines revient à Aguilera depuis son départ à Toulouse. Il avait joué environ 80 matches en Pro D2 avec le BO : "C'est vrai que cette semaine est hyper particulière. Je reçois pas mal de messages de copains de Biarritz mais maintenant je suis 100% Toulousain. Même si je regarde les performances des Biarrots, je suis à Toulouse, je suis bien ici et on va essayer de gagner à Aguilera."

Même si Toulouse est la seule équipe encore invaincue du Top 14 après quatre journées, Placines se méfie des Basques : "C'est une super équipe. On l'a vu l'an dernier en Pro D2, ils ont fait des phases finales vraiment costaudes. Cette année, ils font de grosses performances à domicile en faisant tomber deux gros avec une grosse conquête. Ce sera compliqué d'aller gagner à Aguilera cette année."

"Ne pas relâcher la pression"

Toulouse a fait tomber quatre prétendants au Top 6 depuis le début de la saison et va maintenant affronter Biarritz et Pau qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions : "Nous on est sur un cycle de 10 semaines de championnat. On n'a pas envie de relâcher la pression maintenant. Cela pourrait être le piège de se dire qu'on va jouer un club ou deux avec des intentions différentes."

Biarritz-Toulouse, comptant pour la 5e journée du Top 14, est à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie ce samedi.