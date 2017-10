Bientôt un nouveau troisième ligne à l'USAP

Dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon le Directeur sportif de l'USAP Christian Lanta a annoncé qu'un troisième ligne supplémentaire allait bientôt rejoindre l'effectif catalan. Il remplacera Sione Tau.

Un nouveau joueur va bientôt arriver à l'USAP. Il s'agit d'un troisième ligne. A ce poste, l'USAP est plutôt bien fournie même si elle est particulièrement touchée par les blessures. Aux absences de longue durée (Bachelier, Brazo et Vivalda) s'est rajoutée la semaine dernière la séparation avec Sione Tau.

Le troisième ligne tongien, suspendu deux ans par l'AFLD, a été remercié par l'USAP qui n'a pas tardé à partir en quête d'un remplaçant. Le Directeur sportif Christian Lanta l'a confirmé dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon : "en troisième ligne on est très riche avec des profils différents mais Sione Tau était le seul profil du genre qu'on avait donc il nous a semblé indispensable de trouver un copier coller".

L'USAP est en passe de trouver un accord avec un joueur îlien, au même profil que Sione Tau. Christian Lanta espère que cet accord (et donc l'annonce de l'arrivée de ce joueur) se fera dans la semaine.

Concernant Sione Tau, Christian Lanta est également revenu sur le cas de ce joueur suspendu deux ans : "On espérait un peu plus de clémence dans la sanction. Il a subi une erreur collective puisqu'il faisait partie d'un groupe, il y a peut-être eu un manque de suivi dans le club où il était (Ndlr : Agen). En tout cas, selon ma conviction intime, ce n'est pas un tricheur. Il a pris des diurétiques pour perdre de la masse graisseuse et prendre plus de muscles, manque de pot dans les produits qu'il a pris, il y avait des substances masquantes qui peuvent laisser entendre qu'il y avait dopage derrière mais mon intime conviction est qu'il ne l'a pas fait sciemment."

Sione Tau est interdit de jouer en France (quelque soit le sport !) durant deux ans mais il pourrait rebondir outre-manche.

L'USAP jouera dimanche à Narbonne et tentera de se racheter après son match complètement manqué à Aurillac. Mauvaise nouvelle pour l'USAP qui sera privée jusqu'en décembre de son centre Sione Piukala qui souffre d'une entorse du genou.