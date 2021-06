Bientôt un seul club de rugby pour tout le Vallespir ?

"On s'aperçoit que le rugby en Vallespir est en train de mourir, reconnaît Armand Lafuente, coprésident du Boulou sportif XV. Les effectifs s’amenuisent de plus en plus." C'est pour répondre à cette problématique que les présidents de plusieurs clubs amateurs du Vallespir envisagent de créer une entité unique à ce canton des Pyrénées-Orientales. "Si le rugby de nos villages veut continuer à vivre, il faut qu'il se fédère", explique la présidente du Céret sportif, Cathy Calvet-Delcamps. Le club de Fédérale 1, plus gros club amateur du département, mène ce combat. Il a d'ailleurs écrit un courrier à la Fédération française de rugby, fin mai, pour présenter le projet. Cette dernière n'a pas encore répondu.

À quoi cela pourrait-il ressembler ?

Le projet des clubs du Vallespir n'est pas encore arrêté. Deux solutions sont étudiées :

La création d' une association de clubs , qui regrouperait entre autres Céret, Le Boulou, Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, ainsi que le Rugby Club Féminin Vallespir et l'école de rugby du Vallespir.

La création d'un seul club, sorte de "Vallespir Rugby", avec plusieurs équipes qui évolueraient dans des divisions différentes (Céret en équipe première, deux équipes de séries, l'école de rugby, un club féminin, etc).

S'il voit le jour, ce projet serait une première en France, et une très bonne nouvelle pour certains, comme l'ancien club de l'Entente Sud Canigou. Ce dernier n'existe plus depuis deux saisons, faute de joueurs. "L'idée d'une entité unique permettrait aux joueurs de rester dans le Vallespir, argumente Yvan Planell, l'ancien président du club. Par exemple, si un joueur se trouve trop juste chez les Espoirs, il peut jouer en série."

Chez les filles, si le Rugby Club Féminin Vallespir attire déjà des joueuses de tout le canton, le projet convainc également la présidente Sonia Balaguer. "Si nous n'étions qu'à Arles-sur-Tech, nous ne pourrions pas survivre. Il n'y a pas assez de joueuses. L'avantage de ce projet est de pouvoir proposer aux jeunes de jouer ici, dans leur secteur, quel que soit leur niveau."

"On aimerait que tous les jeunes du Vallespir puissent jouer au rugby sans partir ailleurs."

Cathy Calvet-Delcamps, présidente du Céret sportif

Seul le club de Maureillas ne souhaite pas prendre part à l'aventure, pour le moment. Contactée par France Bleu Roussillon, la Fédération de rugby n'a pas encore donné suite au courrier des clubs, envoyé fin mai. Les clubs souhaiteraient commencer l'expérimentation dès septembre, mais le règlement de la Fédération ne le permet pas encore. La Ligue de rugby Occitanie se dit très favorable au projet ; elle appuiera la demande des clubs du Vallespir dans les prochains mois, lors des discussions nationales avec la Fédération.