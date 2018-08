Perpignan, France

Lors de la matinale spéciale consacrée aux Dragons Catalans sur France Bleu Roussillon, le président Bernard Guasch et l'entraîneur Thomas Bosc étaient nos invités. Le président de l'USAP François Rivière est intervenu par téléphone pour féliciter le club pour sa victoire en cup : "Un grand bravo, toutes mes félicitations, Bernard a dit des mots qui résonnent beaucoup au président de l'USAP que je suis, quand on est en bas, il faut savoir regarder en haut."

Un échange fort entre les deux hommes forts des deux gros clubs du département. Et puis François Rivière a fait une proposition à Bernard Guasch. Loin du fantasme d'une fusion, le président de l'USAP a proposé à celui des Dragons de mener un projet commun : "Finalement, Bernard c'est le champion en XIII, nous on est plutôt pas mauvais dans le XV donc pourquoi ensemble on ne développerait pas une équipe à VII ? C'est une obligation fédérale pour nous, on doit créer une équipe à VII alors pourquoi ne pas le faire ensemble. Ce serait un beau moyen pour les Dragons et l'USAP de se retrouver. Entre les joueurs de l'USAP intéressés et ceux des Dragons, on ferait du 100% catalan et puis tu sais Bernard, dans trois ans on est champions de France à VII et puis voilà."

"C'est une très bonne idée, François", répond immédiatement le patron des Dragons. "J'adhère tout à fait et je pense qu'il y a vraiment des passerelles à trouver et des choses à faire."

La piste est lancée et les deux présidents semblent déterminés à aller au bout : "il faut reprendre ces paroles et surtout les acter", a conclu Bernard Guasch. les deux présidents vont donc tenter d’appliquer cette nouvelle addition : 15 + 13 = 7.