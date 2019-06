Bigflo et Oli les Toulousains vexent les supporters de La Rochelle

Toulouse, France

Ce devait être de l'humour, c'est raté. Samedi dernier, lors de la demi-finale du Top 14 de rugby entre le Stade Toulousain et La Rochelle, les deux rappeurs toulousains Bigflo et Oli ont sérieusement crispé les supporters rochelais, en supportant à leur manière le Stade Toulousain.

Dans une vidéo postée sur le réseau social Instagram, Bigflo lance ainsi : "Les amis, La Rochelle c’est même pas une ville. Quand vous aurez une ville, on vous mettra une équipe. Allez le Stade, allez Toulouse ! La Rochelle, vous existez même pas sur la carte, c’est clair ? Quand on vient faire les Francos (Francofolies) et tout, on est sympas, on est marrants mais pas aujourd'hui. La Rochelle, y’a rien : y’a une tour, de l’iode, quatre algues. Allez ciao !"

Un manque de respect qui depuis ce week-end a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part de supporters rochelais.

Vu l'ampleur de la protestation, le rappeur s'est donc excusé ce mardi, toujours sur Instagram : “Y’en a, à La Rochelle, notamment sur Facebook, qui ont mal pris les vannes que j’ai faites pendant le match. J’me fais insulter et tout. Les amis, La Rochelle, c’est le premier endroit où on a fait des concerts, on y est allé peut-être 8 ou 9 fois, je l’ai citée dans plusieurs chansons donc évidemment que c’est pour rigoler les amis. Donc désolé à ceux qui ont été blessés par ça, mais évidemment c’est des blagues, c’était par rapport au match tout ça.”

Des excuses bienvenues, alors que le duo toulousain assurera le concert de clôture de la finale du Top 14, samedi prochain au Stade de France, entre Toulouse et Clermont.