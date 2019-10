Biviers : des amateurs de rugby (re)font le crunch France-Angleterre... sans alerte météo

Une alerte typhon au Japon et c'est la déception pour les fans de rugby : la rencontre entre la France et l'Angleterre a été annulé pour la Coupe du Monde. Qu'à cela ne tienne, à Biviers, des amateurs ont quand même joué leur crunch.

Biviers, France

Un crunch peut finalement en cacher un autre : malgré la déception suite à l'annulation de la rencontre France-Angleterre au Japon, les joueurs amateurs ont quand même tenus à jouer leur crunch. Le XV de Cap Gemini France a affronté le XV de Cap Gemini Angleterre ce samedi 12 octobre à Biviers au stade Serge Kampf, le créateur de l'entreprise iséroise.

Et pour le coup pas de problème avec la météo : "Il n'y a pas de typhon au contraire, on a le soleil et un spectacle magnifique avec les montagnes sur un terrain très accueillant", se réjouit Jean-Etienne Salette, directeur chez Cap Gemini France. Il suit depuis 15 ans l'équipe de l'entreprise, et tous les ans une rencontre est organisée avec l'équipe anglaise.

Cette année, en pleine Coupe du Monde, la rencontre avait une autre saveur, surtout après l'annulation du match international : "Toute l'attention est sur nous du coup ! Donc il y a beaucoup de pression... Mais c'est toujours que du plaisir, et du plaisir aussi de jouer les français", s'amuse Medhi de l'équipe d'Angleterre.

Pas de rivalité en Isère

Si la compétition et la concurrence entres les deux équipes internationales sont bien connues, les amateurs de l'entreprise iséroise refusent de faire la même chose : "Ce serait prétentieux, pour se chambrer on le dit, mais c'est plus jouer contre des collègues et donc beaucoup jouer entre voisins que jouer entre ennemis", explique Françis le capitaine du XV de Cap Gemini France.

Un jeu entre voisins peut-être menacé par le Brexit ? Pas question d'y penser pour les joueurs : "On pense que ça ne changera pas grand chose, le rugby c'est fait pour rassembler ! Il y aura toujours des matchs ! ".