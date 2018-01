Blessé samedi au Hameau lors de la 4e journée de Challenge européen entre la Section Paloise et les Zèbres de Parme, l'ouvreur palois Brandon Fajardo a été sérieusement touché à la main dans un ruck. Il sera absent entre un et deux mois.

Pau, France

C'est la mauvaise nouvelle de la soirée pour la Section Paloise. Vainqueure des Zèbres de Parme samedi soir au Hameau pour la 4e journée de Challenge européen, 42 à 14, et donc qualifiée pour les quarts de finale, la Section perd en revanche, et pour au moins un mois, Brandon Fajardo, son 3e ouvreur (après les Néo-Zélandais Colin Slade et Tom Taylor), titulaire de la début de la saison en coupe d'Europe.

Fajardo sérieusement touché à la main

Le jeune ouvreur de 23 ans, qui joue sa 4e saison sous le maillot vert et blanc, a été sérieusement touché à la main dans un ruck samedi soir. Diagnostic, deux métacarpes cassés. Le Gersois sera absent entre cinq et huit semaines. La tuile pour Pau qui, comme tout club en coupe d'Europe cette saison, n'a le droit d'aligner que deux joueurs néo-zélandais qui jouent la compétition depuis moins de quatre ans.

Colin Slade titulaire vendredi soir ?

D'autant que la Section Paloise, 9e au classement de Top 14 après quinze journées, à seulement trois points de la 6e place, a fait depuis du Challenge européen un objectif cette saison, nous a dit lundi soir dans Stade Bleu Béarn le pilier et capitaine samedi Jamie Mackintosh. Une victoire chez les Anglais de Gloucester vendredi, et les Béarnais seraient assurés de recevoir le quart de finale au Hameau.

Foley convalescent, Gunther sur le retour

Touché au genou, Dave Foley est convalescent. Le 2e ligne irlandais, venu du Munster cet été, ne devrait pas reprendre la compétition avant le retour du Top 14 à la fin du mois. Le trois-quart palois Julien Fumat, lui, continue de se remettre de sa blessure au pouce. Quant au 3e ligne, Pierrick Gunther, opéré des cervicales, il a repris l'entrainement collectif ce lundi. Un retour semble presque d'actualité.

►Gloucester / Section Paloise, vendredi 20h45.