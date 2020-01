Blessé, le Toulousain Dorian Aldegheri ne jouera pas le Tournoi des six nations avec le XV de France

Le pilier droit Dorian Aldegheri s'est blessé au genou gauche ce dimanche avec le Stade Toulousain contre Gloucester. Il ne pourra pas jouer le Tournoi des six nations avec l'équipe de France.

Dorian Aldegheri n'est pas à Nice avec le XV de France. Le pilier droit du Stade Toulousain s'est blessé au genou ce dimanche, lors du match contre Gloucester remporté par les Toulousains (35-14). Il ne disputera pas le Tournoi des six nations (premier match le 2 février contre l'Angleterre). C'est le pilier de Castres, le néophyte Wilfrid Hounkpatin qui le remplace. Il a 28 ans et 0 sélection.

Les pleurs de Dorian Aldegheri

Dorian Aldegheri avait déjà manqué la Coupe du monde au Japon à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée pendant le Tournoi 2019. L'autre pilier droit du Stade Toulousain Charlie Faumuina s'est également blessé contre Gloucester. Entré justement à la place du Néo-Zélandais à la 51e minute, Aldegheri était en pleurs sur le banc de touche quelques minutes après sa sortie du terrain, due à une torsion du genou après qu'un joueur anglais lui est tombé dessus.

Le staff du Stade Toulousain va devoir se creuser la tête pour la réception du leader du Top 14 , Bordeaux ce dimanche : les deux talonneurs qui se partagent le poste Marchand et Mauvaka, sont avec le XV de france, deux piliers droits sont donc blessés, et quatre potentiels ouvreurs ne seront pas là : Zack Holmes est suspendu, Thomas Ramos, Antoine Dupont et Romain Ntamack eux avec les Bleus.