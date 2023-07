Bonne nouvelle pour les supporters de l'USAP: Posolo Tuilagi prolonge son contrat jusqu'en 2026

La pépite de l'USAP va rester au club pour les 3 prochaines saisons!

Du haut de ses 18 ans le deuxième ligne Posolo Tuilagi, 1,92m pour prés de 145 kgs attirait bien des convoitises après sa belle fin de saison auréolée par un premier titre de champion du monde conquis hier soir avec les U20 de l'équipe de France face à l'Irlande. Son contrat a donc été prolongé jusqu'en 2026. Une grande satisfaction pour le président de l'USAP François Rivière qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux.

"Chers supporters de l’USAP (...) aujourd’hui je suis très heureux et très fier de vous annoncer la prolongation ferme du contrat de Posolo TUILAGI avec l’USAP jusqu’à 2026! Arrivé à l’USAP dès l’âge de 6 ans, ce pur produit de notre formation et véritable espoir du rugby français continuera à défendre nos couleurs pour les 3 prochaines saisons ! Merci pour ta confiance et félicitations pour ce titre de champion du monde des U20! C’était pour Franck Azema , Bruno Rolland et moi même un objectif important à conclure maintenant. (...) Visca Usap"

Le fils d'Henry Tuilagi, ancienne gloire de l'USAP va donc poursuivre sa progression au sein du club catalan jusqu'en 2026.