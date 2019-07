Bourgoin candidate pour accueillir une équipe de la Coupe du Monde de Rugby en 2023

Bourgoin-Jallieu, France

La France organise la Coupe du Monde de rugby en 2023. Il s'agit maintenant de désigner les 20 villes qui accueilleront les équipes en compétition, pendant six semaines. 80 villes viennent de déposer leur dossier de candidature. Certaines seront éliminées dès la rentrée. Suivront ensuite des visites d'évaluation, pour de nouvelles éliminations en fin d'année. Et ainsi de suite, jusqu'aux décisions finales en 2022. En Auvergne-Rhône-Alpes, 6 villes sont candidates : Clermont-Ferrand, Lyon, Villefranche-sur-Saône, Aubenas, Aix-les-Bains et Bourgoin-Jallieu.

On est assez confiant

Pour Henri-Guillaume Gueydan, le président du CSBJ, Bourgoin-Jallieu a de sérieux atouts. Il dit s'en être aperçu en feuilletant le cahier des charges. "On est assez confiant, _on a un dossier qui tient bien la route_. Sans faire d'aménagement aujourd'hui, on remplit la quasi-totalité des points du cahier des charges" explique-t-il, y compris les critères optionnels qui s'ajouteront au fur et à mesure des phases de sélections, grâce notamment aux structures sportives déjà existantes.

Un avis partagé par le maire de Bourgoin, Vincent Chriqui. "Nous avons des équipements resserrés et accessibles" poursuit le maire, "_je pense que c'est pratique pour une équipe d'_avoir un site comme Pierre-Rajon où il y a tout : un terrain d'honneur, un terrain d'entrainement une piste d'athlétisme, une salle de musculation, une piscine, et de pouvoir en un quart d'heure se retrouver au Mercure de l'Isle d'Abeau." C'est cet hôtel qui est retenu dans le dossier de candidature.

Autre avantage pour Bourgoin-Jallieu, selon Henri-Guillaume Gueydan et Vincent Chriqui : une dizaine de matchs du Mondial se dérouleront à Saint-Etienne et à Lyon. Une proximité géographique qui peut compter.