Bourgoin-Jallieu : le CSBJ sera bien membre de la nouvelle ligue Nationale de rugby la saison prochaine

C'est désormais officiel. Le club de rugby de Bourgoin-Jallieu, actuellement en Fédérale 1, sera bel et bien en lice au sein de la nouvelle ligue Nationale de rugby la saison prochaine. Le club l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Le club de rugby de Bourgoin-Jallieu (CSBJ) sera l'une des 14 équipes du nouveau championnat de "Pro D3", à cheval entre la Pro D2 et la Fédérale 1.

Ce sera la grande nouveauté du rugby français la saison prochaine. La création d'une nouvelle ligue, appelée ligue Nationale et située entre la Pro D2 et la Fédérale 1. Et le CSBJ sera de la partie. Le club l'a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Ce championnat de 14 équipes sera "l'antichambre du rugby" professionnel où se jouera les places pour accéder à la deuxième division du rugby français. Le CSBJ de Jean-Henri Tubert reprendra l'entraînement le lundi 6 juillet pour se préparer au mieux pour la saison prochaine.

Autre club isérois engagé en Fédérale 1, le CS Vienne a fait part son souhait de rester à sa place. Il n'y aura donc pas deux clubs isérois dans ce nouveau championnat.