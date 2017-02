Bourgoin - USAP (12-26) : "Une bonne victoire pour y croire encore"

L'USAP a décroché son deuxième succès à l'extérieur cette saison et se donne le droit d'espérer encore quelque chose cette saison. Joueurs et entraîneurs étaient satisfaits après ce match mais prudents et humbles.

Karl Chateau (troisième ligne) : "On a la chance de s'assurer les dix dernières minutes à peu près tranquilles même si on a fait des erreurs. Une victoire d'un point nous aurait suffi, on venait là pour gagner de n'importe quelle façon, on voulait absolument gagner. Oui, il y aura des choses à redire ou à refaire mais ça faisait longtemps qu'on attendait cette victoire à l'extérieur. On a beaucoup bossé pour l'avoir, on a beaucoup pris sur la tête après les défaites à l'extérieur et on se devait de gagner pour nous et pour rester vivants dans cette PRO D2.

C'est une victoire méritée sur le match mais on ne va pas fanfaronner, on a deux victoires à l'extérieur cette saison et ça doit faire cinq en deux ou trois ans. On va faire profil bas car la semaine prochaine c'est Agen qui se présente, c'est un gros morceau de la PRO D2 voire peut-être bientôt du Top 14 donc on va vite penser à autre chose même si là on savoure un peu."

"Sur l'état d'esprit, on ne peut rien reprocher à l'équipe"

Mathieu Acébès (ailier) : C'était clair avant ce match, beaucoup d'équipes avaient gagné à Bourgoin et même si on respectait beaucoup cette équipe on devait ramener la victoire d'ici sinon nos chances pour espérer accrocher quelque chose étaient finies. On s'était dit des choses dans la semaine et ce qui est bien c'est qu'on a fait un match cohérent même s'il y a encore du boulot, notamment en regardant notre première mi-temps quand on prend un essai trop vite après avoir marqué le nôtre donc il faut qu'on grandisse là-dessus. Sur l'état d'esprit, on ne peut rien reprocher à l'équipe face à Bourgoin qui jouait sa survie, c'est un bon match mais tout n'est pas parfait et on a une grosse semaine de travail qui arrive."

Christian Lanta : "C'était une victoire impérative, les garçons ont malheureusement joué avec la peur tout le match. Il y avait beaucoup d'intentions mais beaucoup de fébrilité, chaque fois qu'on a pu mettre de la vitesse, on aurait pu franchir cette équipe mais on ne tenait pas le ballon, on perdait des ballons en bout de ligne. On s'est rendu la tache un peu difficile notamment en prenant des points trop rapidement après avoir en avoir marqués. Ca reste un groupe inexpérimenté mais l'essentiel était de gagner et les joueurs l'ont fait. On avait bien préparé ce match, on savait que ce serait difficile, c'est gagné donc c'est bien."

Un stade encore dans le noir

Comme contre Carcassonne à Aimé-Giral, le match de l'USAP à Bourgoin a été interrompu pendant dix minutes. A l'heure de jeu, les trois pylônes se sont éteints d'un coup et le stade s'est retrouve plongé dans le noir, l'USAP menait alors 19 à 12. Le match a pu reprendre sans souci.

Pierre rajon dans le noir © Radio France - Cyrille Manière

En bref

Les étoiles France Bleu : Alan Brazo a été désigné homme du match par les consultants et auditeurs de France Bleu Roussillon. Le troisième ligne devant le demi d'ouverture Joe Carlisle qui a fourni sa meilleure prestation avec le club catalan avec notamment un 100% au pied (16 points).