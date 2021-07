Le stade Chaban-Delmas va-t-il s'appeler le Human stadium ?

L'entreprise Bourse de l'Immobilier a officialisé son changement de nom, ce jeudi soir, et s'appelle désormais Human immobilier. Une décision qui concerne directement le naming du stade Chaban-Delmas à Bordeaux, puisque le groupe a un accord avec l'Union Bordeaux-Bègles pour donner son nom au stade.

Les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles se diront-ils bientôt "Rendez-vous au Human ?" pour supporter leur équipe ? En tout cas, une étape a été franchie, ce jeudi 8 juillet. La Bourse de l'Immobilier, agence immobilière qui avait déjà un accord avec Laurent Marti pour donner son nom au stade Chaban-Delmas a dévoilé son nouveau nom : Human immobilier.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et le président de l'UBB avait bien sûr été prévenu en avant-première. Il m'a dit "si j'avais dû choisir un nom pour le stade, je n'aurais pas fait mieux", dit le directeur général de Human Benjamin Salah. Il faut dire que le patron de l'UBB cherche depuis plusieurs mois à donner le nom du stade Chaban Delmas à un sponsor, pour obtenir une rentrée d'argent supplémentaire. "Aujourd'hui, le débat est simple. Soit, avec le naming, on peut rembourser une grosse partie de la dette, et moi, je continue d'assumer le déficit récurrent jusqu'à ce qu'on arrive à faire un petit peu mieux. Soit il faudra réduire la voilure", disait Laurent Marti le 14 juin sur France Bleu Gironde.

Human immobilier a dévoilé son nouveau nom et son nouveau logo ce jeudi. - Human immobilier

Il a donc trouvé un accord avec l'(ex) Bourse de l'Immobilier, déjà partenaire de l'UBB depuis 2018, où elle avait commencé à s'afficher sur le maillot. Laurent Marti la qualifie de "belle entreprise familiale 100% girondine (...) intéressée par le naming du stade pour les 7 prochaines saisons", dans la pétition qu'il avait lancé il y a quelques semaines pour obtenir le droit d'utiliser le naming. Elle est aujourd'hui signée par plus de 12 000 personnes.

Laurent Marti et Benjamin Salah, directeur général de Human immobilier, en avril 2018 © Radio France - Thomas Coignac © Radio France - Thomas Coignac

Manque encore l'accord de la mairie

Sauf que le droit de renommer Chaban-Delmas appartient à la mairie de Bordeaux, propriétaire des lieux. Le sujet a déjà été débattu en conseil municipal, et le maire, Pierre Hurmic explique que "la mairie continuera à accompagner l'UBB, mais certainement pas accompagner le changement du nom du stade".

L'opposition elle était plus mesurée. Dans ses rangs, le petit-fils, Guillaume Chaban-Delmas est bien sûr contre, mais le leader du groupe de droite, Nicolas Florian est plus nuancé, estimant qu'on "ne peut pas répondre par principe oui ou non, il faut regarder le dossier".

Ca peut être le Human stadium, ça peut être le stade Human

"Ca peut être le Human stadium, ça peut être le stade Human. Je trouve que dans les deux cas, ce sera un nom magnifique pour l'UBB et la ville de Bordeaux", défend Benjamin Salah, à la tête de l'entreprise lancée en 1980 à Libourne par son père Eddy Salah, qui compte aujourd'hui 492 agences immobilières dans 33 départements. "L'exposition serait encore très supérieure au maillot. Mais on resterait quand même sur le maillot", conclut-il.