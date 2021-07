Brive-Perpignan en entrée, un derby avant Noël : découvrez le calendrier 2021/2022 du CAB

On l'attendait depuis quelques semaines. La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a dévoilé ce jeudi le calendrier du Top 14 pour la saison 2021/2022.

Le premier match de cette nouvelle saison se déroulera à domicile, au Stadium. Brive y affrontera un promu qui viendra le couteau entre les dents, à savoir les Catalans de l'USAP. L'autre promu, Biarritz, sera affronté le 23 octobre à Aguilera.

Le derby du Massif Central après Noël

Concernant les deux derbys du Massif Central contre l'ASM, ce n'est pas une blague mais ils auront lieu pour l'un juste après Noël, le 26 décembre, pour l'autre juste après le 1er avril. Le premier derby se déroulera au Stadium pour le compte de la 13e journée, quand le deuxième aura lieu à Clermont pour le compte de la 22e journée.

La saison se terminera, comme cette année, en Ile-de-France. Quand le CAB a affronté le Racing cette saison, il se déplacera à Jean-Bouin pour se confronter aux parisiens du Stade Français. La fin de saison qui risque aussi d'être un peu chaude avec, lors des cinq derniers matchs, des déplacements à Clermont, Perpignan et Paris, ainsi qu'une réception de Lyon et de Toulouse.

Quant aux jours des matchs, la LNR précise que les journées sont positionnées par principe le samedi, à l'execption de la 13e et de la 26e journée. Il y aura un match le dimanche et le reste le samedi. Les jours et horaires détaillés des matches seront fixés par la LNR plus tard au fil de la saison.