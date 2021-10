EN DIRECT - Rugby : le RCAV reçoit le Stade dijonnais, suivez la 5e journée de Nationale

Aubenas reçoit le Stade dijonnais dimanche 10 octobre à 15 heures au stade Georges-Marquand, dans le cadre de la 5e journée de Nationale de rugby. Les Ardéchois sont 8e du championnat, les Bourguignons les talonnent à la 9e place. Depuis le début de la saison, nos jaunes et bleus ont joué deux victoires (16-9 face à Bourgoin-Jallieu et 22-13 face à Tarbes) et deux défaites (40-22 face à Chambéry et 18-15 face à Suresnes). Suivez les actions principales de la rencontre sur francebleu.fr.

Les principales actions du match

15h00. Coup d'envoi de la rencontre entre Aubenas et Dijon.

La composition du RCAV

La 5e journée de Nationale

La 5e journée de Nationale - FFR

