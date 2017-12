Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

C'était un secret de Polichinelle : les heures de Guy Novès à la tête des Bleus étaient comptées (avec un bilan de 14 défaites pour 1 nul et 7 victoires); Bernard Laporte allait lui préférer Jacques Brunel, vieille connaissance puisque les deux hommes ont tenu les rênes tricolores entre 2001 et 2007 (Laporte alors sélectionneur, Brunel entraîneur des avants). Guy Novès donc écarté en plein mandat, c'est une 1ère pour un sélectionneur, et question nouveauté Bernard Laporte a doublé la dose puisqu'il n'a pas choisi d'adjoints mais une "commission de suivi des internationaux" composée de 5 ou 6 entraîneurs du Top 14. Ils resteront salariés de leur club et interviendront à la pige, avant chaque événement de l'équipe de France.

"J'espère qu'on ne met pas en place une usine à gaz" - Pierre Berbizier

"J'ai du mal à comprendre ..... " Pierre Berbizier, le manager de l'Aviron Bayonnais, ancien sélectionneur des Bleus (1991-1995) Copier

L'équipe de France et le Top 14 feront-ils bon ménage ? Nicolas Brusque est dubitatif

Le championnat laisse déjà ses meilleurs joueurs au XV tricolore en période de doublons, il cédera aussi désormais quelques entraîneurs. La formule inquiète l'ancien international et président du Biarritz Olympique, Nicolas Brusque.

"Encore des incompréhensions dans notre rugby (...) qui faussent le championnat (...) et prêtent aux moqueries" - Nicolas Brusque Copier

Nicolas Brusque admet qu'il fallait réagir face à cette "série négative trop importante", que le choix de Jacques Brunel est "logique". Néanmoins il prévient : cette nomination n'est certainement pas la solution miracle, l'équipe de France a encore du chemin à faire pour retrouver des couleurs.

"Il ne faut pas s'attendre à un changement dès les premiers matches (...) cette année sera une année de transition" - Nicolas Brusque Copier

Le prochain match de l'équipe de France, c'est le 3 février, au Stade de France, 1ère journée du Tournoi des 6 Nations : France-Irlande (17h45).