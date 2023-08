Budget en forte hausse, mercato XXL : le Rugby Club d'Orléans voit grand pour cette saison

Du côté du stade Marcel Garcin, les ambitions sont élevées et les différents chantiers entamés en témoignent. Vestiaires et bureaux flambant neufs, de l'investissement dans du matériel médical de qualité, un projet de nouvelle tribune en discussion... Le championnat de Fédérale 1 - la 5ème division française - reprend dans le 10 septembre et Didier Bouriez ne compte pas y faire de vieux os. Un an après son arrivée, le président du RCO voit grand pour son club : "Lors de mon arrivée, le club comptait 35 partenaires. Nous pouvons ambitionner d'en avoir 250 à la fin de la saison, ce qui porterait le budget du RCO à 2,5 millions d'euros." Soit le plus gros budget du championnat.

Après un maintien assuré plutôt tranquillement la saison dernière (une 7ème place, aux portes des phases finales), le Rugby Club d'Orléans vise la montée en Nationale 2 cette année. Pour y parvenir, la direction et le staff ont mis le paquet pendant le mercato estival, avec déjà 24 nouveaux joueurs recrutés. D'autres pourraient encore poser leurs valises dans le Loiret.

"Objectivement, nous avons une très belle équipe"

Dans les nouveaux visages du RCO 2023-2024, beaucoup de profils d'expérience. Des joueurs qui ont connu le haut niveau, parfois les compétitions européennes. Avec ses 138 matches de Pro D2, le demi de mêlée Adrien Ayesteran (8 sélections avec l'Espagne) illustre les ambitions orléanaises. "Il y a un bon mélange entre les jeunes joueurs et ceux qui ont plus de vécu, explique l'ancien de Dax*. Il y a tous les ingrédients pour faire une belle saison. Maintenant, à nous de faire en sorte que la sauce prenne !*"

Forcément, le RCO sera attendu au tournant cette saison. Mais pas de quoi inquiéter pour autant l'entraîneur David Penalva, alors que le premier match de championnat prévu le 10 septembre contre Sarcelles approche à grands pas : "Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Et avoir de l'ambition, ça ne veut pas dire qu'on se prend pour d'autres. Pas de crainte, que de l'excitation !"

L'entraîneur David Penalva (à droite) et son adjoint Fernando Reche © Radio France - Arnaud Roszak

"Le RCO, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres" conclut Didier Bouriez, qui prévient les fans : il s'attend à du spectacle cette saison à Marcel Garcin. "Nous avons une très belle équipe, bâtie pour performer. On met le club dans des normes pour viser la montée, puis la Pro D2 d'ici 2030. Le Rugby Club d'Orléans a droit à ses lettres de noblesse, et il a le droit même de les surpasser." Reste désormais à transformer les paroles en actes sur le terrain...