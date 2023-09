"C'est ce qu'on s'était promis", la joie des Dragons Catalans après leur qualification en demi-finale

La rencontre fût âpre, mais le résultat donne aux Dragons Catalans une douce saveur. Grâce à leur victoire à Salford (8-19), ils ont pu valider leur deuxième place au classement de la Super League. De quoi s'éviter un quart de finale, et assurer en plus une demi-finale à la maison, au stade Gilbert Brutus.

Elle aura lieu le vendredi 6 octobre. L'adversaire reste encore à définir : les barrages opposeront Saint-Helens à Warrington, le vendredi 29 septembre, et Hull KR à Leigh, le samedi 30. Les Dragons affronteront le mieux classé des barragistes vainqueurs. Wigan, premier au classement, jouera contre le moins bien classé.

Les réactions d'après-match

Bernard Guasch, président des Dragons Catalans : "C'est ce qu'on s'était promis de réaliser cette saison. On savait qu'on avait les moyens de terminer dans les quatre premiers. On finit deuxièmes, on aurait presque pu finir premiers (en cas de défaite de Wigan face à Leigh, NDLR). C'est la consécration d'une saison où il y a eu beaucoup de travail de réalisé. Je suis content pour les joueurs bien sûr, mais aussi pour le coach et ses adjoints. On a deux semaines pour se préparer. J'espère la venue de Saint-Helens, ce serait une belle fête et un grand match à Brutus, dans un stade je l'espère complet. Rendez-vous à Brutus !"

Le club a d'ailleurs d'ores et déjà ouvert sa billetterie en ligne pour cette demi-finale.

Thomas Bosc, entraîneur adjoint : "L'objectif est atteint. On le savait, c'est difficile à Salford. Il a plu toute la journée, le terrain et le ballon étaient glissants... Et malgré tout ça, on a réussi à scorer ce qu'il faut. Je pense qu'on a vraiment bien défendu, c'est ce qui nous fait gagner le match. Il y a beaucoup de corps qui ont subi quelques impacts ce soir (vendredi soir), quelques joueurs se sont fait recoudre. Ça a été dur. Il va falloir être encore plus performants, mais ce match là, il fallait le gagner, et on l'a fait."