"C'est comme mon premier enfant" : Romain Andreac, l'homme qui bichonne la pelouse d'Ernest-Wallon

Romain Andreac, malgré muscles et tatouages, n'est pas ailier au Stade Toulousain. Mais son rôle est majeur. Depuis trois ans, il surveille chaque centimètre carré de la pelouse d'Ernest-Wallon. Avec parfois quelques sueurs mais surtout beaucoup de passion.

Une pelouse hybride depuis 2019

En 2019, au moment de l'installation de la nouvelle pelouse hybride d'Ernest-Wallon, la société Parcs et Sports a remporté l'appel d'offre pour la gestion du terrain pour cinq ans. On entame donc la troisième saison sur ce terrain hybride avec à la tête de cet outil Romain Andreac. Ce Nordiste, qui s'est formé sur les terrains de golf, travaille avec deux autres personnes à temps plein. Les bureaux et le dépôt avec tout le matériel entreposé étant juste derrière une des tribunes du stade.

Du lundi au dimanche, Romain est là pour voir son bébé. "On bataille souvent pour faire valoir le métier qui est le nôtre. On est bien plus que des jardiniers. On est des agronomes voire presque des ingénieurs. On est à la fois le jardinier lambda qui gère la tonte, les aérations, les semis... Mais aussi docteur puisqu'on analyse les maladies. On prend en compte le phénomène climatique et on essaie de devancer le pathogène. Et surtout une fois qu'on a identifié le risque on choisit le moyen de lutte. C'est notre propre jardin, j'y suis beaucoup plus souvent que dans le mien. Je le considère presque comme mon premier enfant. Je veille sur lui chaque jour, je le bichonne, je le biberonne. Cela peut paraître complètement dingue mais il y a une vraie relation entre la pelouse d'Ernest-Wallon et nous."

Petite pause pour l'équipe des intendants avant le traçage des lignes. © Radio France - Julien Balidas

"Comme si on faisait pousser de la pelouse sur la plage de Narbonne"

Depuis trois ans, le Stade Toulousain peut profiter d'une superbe pelouse hybride qui sert également au TO XIII et aux féminines. "Pour simplifier au maximum, on est venu inclure des fibres dans le gazon tous les deux centimètres sur 18 centimètres de profondeur et tout ça on l'a fait dans un sable amendé. C'est comme si on nous avait demandé de faire pousser cette pelouse sur la plage de Narbonne. Le sol est très pauvre et si nous on n'est pas là pour lui apporter tous les nutriments nécessaires, il ne peut rien se passer et ça meurt. Il y a un sens à chaque action réalisée et un vrai protocole."

Romain Andreac au milieu des machines. © Radio France - Julien Balidas

Le retour du public à Wallon

Pendant 18 mois de crise sanitaire, Romain Andreac et son équipe n'ont pas vu beaucoup de monde au stade. Dimanche, le stade Ernest-Wallon sera à guichets fermés : _"_C'était déstabilisant. Il y avait un petit côté morbide. Il n'y avait pas un bruit, même les bureaux ont été fermés. Très rapidement, cette fourmilière qui s'agite avant les matches a manqué." Romain Andreac sera là bien sûr pour régler le moindre petit détail lié à ce terrain de jeu qui doit être parfait : "Je pense que le côté esthétique, Ugo Mola ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il faut avoir le meilleur outil de travail. On juge les terrains sur ce que l'on voit mais il y a bien plus que ça. Il y a l'aspect agronomique, la tenue du végétal. Elle est bien cette pelouse, mais on espère toujours faire mieux. On veut offrir la meilleure scène de spectacle aux joueurs et aux supporters. On est jamais vraiment satisfaits de ce que l'on propose."