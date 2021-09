"C'est du bonheur", Fabien Galthié mène l'entraînement à l'US Cognac

Quand le sélectionneur de l'équipe de France de rugby vous paye une visite à l'entraînement, vous pouvez être sûr que tous les joueurs seront présents ce jour-là ! Et L'Union Cognac Saint-Jean-d'Angély n'a pas dérogé à la règle, ce mardi 7 septembre. L'équipe première était au complet pour suivre l'entraînement mené par Fabien Galthié au stade de Cognac. Et les rugbymen cognaçais étaient concentrés comme jamais pour cette séance exceptionnelle.

"Ça rigole un peu moins que d'habitude"

"Ca rigole un peu moins que d'habitude", sourit Clément Praud, le joueur le plus ancien du groupe © Radio France - Winny Claret

Il est près de midi sur le terrain d'entraînement de l'UCS et les grands sourires ont laissé place aux sourcils froncés sur les visages des joueurs. Tous très sérieux pour cet entraînement centré sur la défense, qui avait beaucoup péché lors de la défaite de Cognac contre Suresnes, dimanche dernier. "Ça rigole un peu moins que d'habitude, les mecs sont à l'écoute même si ce n'est qu'une matinée, observe le deuxième ligne Clément Praud. C'est bon d'avoir des avis extérieurs et puis évidemment c'est un spécialiste en la matière !"

C'est ce qu'espère Fabrice Landreau, le manager de Cognac et très bon ami de Fabien Galthié avec qui il a joué au Stade Français au début des années 2000. Ils ont même entraîné ensemble à Paris et à Toulon. Pour le coach charentais, les conseils du sélectionneur vont rester gravés. "Souvent, quand ça vient des entraîneurs que les joueurs connaissent bien, le message se dilue un petit peu. Et puis, bizarrement, quand des choses similaires sont dites par d'autres personnes la concentration est là. Je pense que le message est retenu."

"Partager ce moment avec les joueurs, c'est du bonheur", s'exclame Fabien Galthié © Radio France - Winny Claret

"C'est du bonheur"

Toujours derrière ses épaisses lunettes noires, Fabien Galthié a l'air de s'amuser. C'est devenu une petite tradition pour le coach des Bleus : la tournée des clubs de tous niveaux. Et on sent qu'il est dans son élément. "Le but c'est déjà de partager, regarder, suivre. Et puis observer, beaucoup observer. Partager ce moment avec les joueurs c'est du bonheur, de la joie." Il a même évoqué la passerelle possible entre le championnat de Nationale et (qui sait ?) l'équipe de France, de quoi faire briller les yeux de certains joueurs sur le terrain.

Fabien Galthié a même évoqué la passerelle possible entre le championnat de Nationale et l'équipe de France, de quoi faire briller les yeux de certains joueurs. © Radio France - Winny Claret

En championnat : l'USC joue à Valence ce dimanche à 15 heures pour la deuxième journée de Nationale.