"C'est l'enfer" : les rugbymen de la section paloise à l'assaut du col de Marie Blanque à vélo

Les images étaient incroyables ce samedi, sur la route du col de Marie Blanque. On y croisait des joueurs de la section paloise, maillot verts trempés, visages dégoulinants de sueur, pédalant à grand-peine dans les montées. "Je n'en peux plus, c'est l'enfer. Plus jamais !", souffle le pilier gauche Hugo Parrou à l'arrivée du col du Porteigt. Comme ses camarades de la section, il frôle à peine les 5 ou 6 km/h, sur son VTT. Un pari fou, lancé par la section pendant l'intersaison.

ⓘ Publicité

Le tour de cuisse y est pour beaucoup

Tout le mois de juillet, le thème du Tour de France a accompagné les entraînements des Vert et Blanc, et cette ascension en est le point d'orgue. 15 kilomètres de montée, de Louvie-Juzon jusqu'au col. Tout le long du parcours, des membres du staff se sont arrêtés pour distribuer eau, ravitaillement, et encouragements.

"Je ne sais pas si vous avez vu des coureurs musclés comme nous sur le Tour, mais moi non. On n'a pas le physique pour", justifie le 2ème ligne Mickael Capelli. 126 kilos, c'est lourd, alors il a fini par mettre pied à terre. Les coureurs souffrent. "Les cuisses, c'est le pire", disent-ils.

Les voitures klaxonnent, Mathias Colombet s'est trouvé un poisson-pilote et réussit à doubler plusieurs camarades. Et les cyclistes qui passent en sens inverse, comme Pascal, s'amusent beaucoup de la situation. Pendant ce temps-là, tout en haut, les premiers commencent à arriver. Les visages sont rouges. Et les résultats sont là : le trois-quart Thomas Carol termine la course en 54 minutes. Il est suivi par Thomas Souverbie. Thibault Debaes et Josselin Bouhier arrivent en 3ème position, ex-aequo.

"On ne profite même pas du paysage" © Radio France - JDB

Plus de 100 kilos de muscles, ça pèse lourd ! © Radio France - JDB

Les derniers mètres... © Radio France - JDB

Gagné ! © Radio France - JDB