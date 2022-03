C'est officiel : Jake McIntyre jouera à l'USAP

Après les couleurs d'Agen et de Clermont, Jake McIntyre portera celles de l'USAP.

Jake McIntyre est la première recrue officielle de l'USAP pour la saison prochaine, comme révélé par France Bleu Roussillon il y a deux semaines. Le demi d'ouverture australien s'est engagé pour trois saisons, a annoncé officiellement le club catalan ce mardi.

Jake McIntyre aura 28 ans en avril et il évolue au sein du club australien de la Western Force depuis 2020. Auparavant, Jake McIntyre avait joué en France de 2017 à 2019 à Agen avec qui il avait inscrit plus de 300 points puis à Clermont (neuf fois titulaire et 114 points marqués).

Jake McIntyre est ouvreur et pourra entré en concurrence avec Tristan Tedder, qui reste la grande satisfaction usapiste de la saison. Mais les deux joueurs ont aussi la possibilité de couvrir le poste d'arrière. L'USAP ira-t-elle recruter un arrière pour combler le départ de Melvyn Jaminet ? Rien n'est moins sûr avec ce recrutement, et avec également les très bonnes prestations des dernières semaines de Lucas Dubois.

L'USAP devrait annoncer prochainement la signature de Victor Moreaux, le deuxième ligne qui évolue actuellement au Racing.