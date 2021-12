C'est officiel, Xavier Chiocci arrive à l'USAP

Xavier Chiocci, de Lyon et l'USAP

Le pilier Xavier Chiocci s'est bien engagé officiellement avec l'USAP. Le pilier arrive en joker médical de Giorgi Tetrashvili, gravement blessé (tendon d'achille) lors du match contre Montpellier. Il a signé un contrat allant jusqu'à la fin de la saison mais aussi pour les deux saisons suivantes.

Xavier Chiocci est d'origine varoise, il a porté les couleurs du RC Toulon durant 8 ans (177 matchs) avant de rejoindre le LOU. Lors des deux premières saisons sous les couleurs lyonnaises, il a joué une vingtaine de matchs à chaque fois mais était un peu plus en manque de temps de jeu cette saison. Il a été titulaire à trois reprises (neuf feuilles de match) depuis le début de saison avec le LOU. Xavier Chiocci compte 10 sélections en équipe de France de 2014 à 2017.

Xavier Chiocci va avoir une semaine pour se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers et sera certainement mis très vite à contribution. L'USAP va enchaîner trois matchs importants : Castres (le 26 décembre), le Stade Français (le 1er janvier) et Biarritz (le 8 janvier).

"J'ai hâte de commencer à jouer"

Xavier Chiocci : "Je me sens très bien et prêt à jouer afin d’atteindre l’objectif du club, le maintien. J’ai hâte de commencer à jouer ici devant un public très chaud et sanguin avec de l’engouement pour le club."

François Rivière (président de l'USAP) : "C’est une belle journée aujourd’hui pour l’USAP dans le cadre de notre parcours difficile pour le maintien cette année. L’arrivée de Xavier est un joli cadeau de Noël pour nous tous. C’est un effort que réalise le club afin d’atteindre notre objectif et d’offrir aux supporters le plus beau rugby."