Il est champion du Monde de Rugby depuis dimanche (17 juin) et la victoire de l'équipe de France des moins de 20 ans sur l'Angleterre 33 à 25. Le jeune pilier de l'Aviron Bayonnais, Ugo Boniface se confie à France Bleu Pays Basque.

Bayonne, France

Ugo Boniface n’a même pas 20 ans, mais, déjà un sacré gabarit : 1m89, 127kg et il est surtout, déjà, champion du monde de Rugby U20, des moins de 20 ans !

Voilà quatre ans déjà, que les joueurs se connaissent et évoluent ensemble ; c’est peut être cette cohésion, cette amitié qui leur a permis de battre l’Angleterre en finale dimanche à Béziers ( 33 – 25). En tout cas, les premiers mots d’Ugo Boniface quand il parle de ce titre de champion du monde, ce sont : « fierté et aboutissement de tout un travail. » Etre champion du monde, il dit n’avoir "commencé à le réaliser qu’au moment de la remise des médailles," mais qu’à vrai dire, il a « pas encore tout à fait réalisé. »

La remise des médailles, c'est à ce moment qu'Ugo Boniface a réalisé "qu'ils l'avaient fait" © Maxppp - Michel Clementz

Un titre de champion du monde, c’est plus que rare pour la France

Ugo Boniface a-t-il pour autant le sentiment d'avoir marqué l'histoire de son sport ? Oui, répond-il humblement. Une seule équipe l’avait fait, dit-il, les moins de 21 ans et le jeune pilier de l’Aviron Bayonnais d’espérer « que cela aura des répercussions sur le 15 de France et sur le rugby en général. Certains joueurs vont être lancés dans le grand bain du rugby professionnel, selon lui. D’ailleurs, lui, à l’Aviron Bayonnais, il aimerait disputer le plus de matchs possibles, pour, à terme, gagner sa place dans l’équipe 1.

"Une telle compétition, une telle expérience apportera en tout cas une base solide à tous ces joueurs pour la suite de leur carrière. Dans les grands matchs ou dans les matchs professionnels, ça va nous apaiser et permettre de mieux gérer la pression du match. Ça donne aussi envie d’aller titiller le XV de France…. », confie-t-il.