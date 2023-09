"C'était très mauvais", retrouvez les réactions après la défaite de l'USAP au Racing

Après la sévère défaite au Racing , l'USAP tente de mettre des mots sur ce très mauvais début de saison. Si Franck Azéma la joue soft et intériorise probablement sa colère, le troisième ligne Lucas Velarte ne cache pas sa déception et même sa honte après la piètre prestation catalane au Racing.

ⓘ Publicité

Lucas VELARTE (troisième ligne)

"C'était très mauvais, ça fait mal à la tête surtout qu'on s'était bien préparé cette semaine. On n'a rien fait, on n'a rien montré. On est passé au travers de tout, on a subi et surtout sur ce terrain à la vitesse où ça va et avec le joueurs qu'il y a en face, c'est une grosse désillusion. On voulait mettre en place notre jeu et les emmerder mais on est complètement passé à travers. On leur a tout donné, on a subi les plaquages, quand on a la balle, on fait tout le contraire de ce qu'on a dit durant la semaine. On a perdu tous les ballons, on s'est fait gratter les ballons.

Il doit manquer du liant, on a beaucoup de nouveaux joueurs, on a besoin de se connaître un peu mieux entre nous. Le rugby est une histoire d'hommes et je pense que pour l'instant on n'est pas encore un vrai groupe de copains. Il va falloir resserrer tout ça. Il va falloir se réveiller car on ne mérite pas ça ou en tout cas on ne travaille pas pour ça.

On va se remettre au travail et fermer nos gueules, ça fera du bien. On va écouter les leaders et travailler pour se relever. Ces deux mois de coupure, c'est une bonne nouvelle, c'est la meilleure des choses, ça va nous faire du bien, on va bosser."

Franck AZEMA (manager)

"Ce n'est pas bon, on n'est pas dans le rythme dès le début du match. On essaye mais c'est décousu. Collectivement, on n'a eu aucune emprise sur le match. L'engagement collectif a été meilleur en deuxième mi-temps, on a pu enchaîner quelques séquences. Mais, sur les vingt première minutes avec un 28-00 contre nous, on était dans les cordes.

On le sait, on a perdu ces trois matchs. On a neuf semaines pour basculer sur le prochain match et ça va faire du bien cette pause. Pour nous, elle tombe bien. On a besoin de plus de liant et de cohésion dans notre collectif. On doit monter dans la qualité de notre rugby collectivement et individuellement. Il y a beaucoup de changements, le Top 14 ne permet pas d'avoir du temps, on doit être précis dans ce qu'on apporte de manière collective.

Je ne vais pas dire que les mecs ne s'envoient pas, on manque de connexion. Je ne dis pas qu'on aurait pu les dominer de bout en bout mais on aurait pu batailler un peu plus et les perturber un peu plus et c'est pour ça qu'on doit travailler plus sur notre collectif.

Pour ce qui est de Jake McIntyre, notre collectif ne rayonne pas alors quand tu es à la charnière tu es encore plus exposé. C'est bien souvent le cas, c'est le rôle qui veut ça. On doit diluer les responsabilités et essayer d'avoir des ballons en avançant, ce sera plus simple pour lui."