Ça agite le web : La Section Paloise fait chanter ses supporteurs

Lucas Rey les avait mis au défi en plein confinement. Ils ont été nombreux à le relever ! Alors que le derby tant attendu entre la Section Paloise et Bayonne n'a pas pu (encore ?) avoir lieu, les joueurs palois avaient demandé à leurs supporteurs de chanter l'hymne du club pyrénéen.

Ils l'ont fait... et ils ont été nombreux à le faire ! Très petit ou âgé, en couple ou entre fratrie, sur un balcon ou dans son salon, les couleurs Vert et Blanc ont su transcender l'épidémie pour faire résonner la Honhada à tous les coins de rues de la cité royale (et même au-delà...).

De quoi encourager supporteurs, dirigeants et joueurs pour préparer la suite de la compétition, quelque soit sa forme, et se retrouver au plus vite tous au Hameau pour chanter en coeur l'hymne de la Section !