Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive, à la lutte pour le maintien en Top 14 et qualifié pour les 1/4 de finale de Challenge Cup, poursuit la construction de son effectif pour la saison 2018-2019 que le club corrézien image bien sûr dans l'élite.

Après les premiers contrats professionnels signés jusqu'en 2021 par Demba Bamba, Simon-Pierre Chauvac et Nadir Megdoud, et les prolongations d'Arnaud Mignardi, Seva Galala et Thomas Laranjeira, le club briviste annonce ce vendredi que d'autres joueurs prolongent l'aventure. Les piliers droits Damien Jourdain (2020) et James Johnston (2019) ainsi que l'arrière-ailier Benjamin Lapeyre (2020) étendent leur bail au CAB. Le puissant centre des Espoirs, Ken Bikadua, signent aussi son premier contrat jusqu'en 2021.