CA Brive - Absent un mois, Godignon "coachera depuis [son] salon"

Nicolas Godignon, qui va se faire opérer du dos en ce début de semaine, sera indisponible un mois. Mais le manager corrézien ne sera pas loin du CA Brive. Avant de passer sur la table d'opération, il nous a détaillé l'organisation prévue durant son absence.

L'heure de l'opération est venue pour Nicolas Godignon, gêné depuis plusieurs mois par des problèmes dorsaux. En ce début de semaine, le manager du CA Brive va subir "une intervention chirurgicale importante et assez lourde", confie-t-il, "et à laquelle je ne peux plus couper." De fait, il sera indisponible un mois et manquera trois matchs du CA Brive : contre Oyonnax pour la 2e journée de Challenge Cup, puis à Toulon et contre le Stade-Français pour les 8e et 9e journées de Top 14. Juste avant de passer entre les mains des chirurgiens, l'entraîneur en chef du CAB nous a précisé l'organisation sportive qui sera mise en place le temps de son opération et de sa convalescence.

"Les plannings sont faits et notre articulation calée"

France Bleu Limousin : comment avez-vous anticipé ton absence ?

Nicolas Godignon : "On a programmé ça de longue date. C’est bien préparé et tout est calé. C’est Didier Casadéï (l'entraîneur des avants) qui va assurer l’intérim pour la gestion au quotidien mais, à ce jour, les plannings sont faits et notre articulation calée. De toute façon, notre organisation ne sera pas bouleversée du jour au lendemain. Ce sont des choses qui roulent depuis longtemps déjà. Et comme tout est préparé, il n’y a pas trop de questionnement à avoir même s’il pourra nécessairement y avoir quelques adaptations."

France Bleu Limousin : un mois d’indisponibilité, comment les choses vont-elles plus précisément se passer ?

Nicolas Godignon : "En cette première semaine, je serai complètement absent car je serai hospitalisé. Mais, pour la suite, je ne suis ni aveugle ni sourd donc je peux à la fois voir les matchs, échanger et aider à la préparation de tout ça. Avant d’aller à Worcester, on a déjà essayé de modifier l’organisation pour se mettre dans un tel mode de fonctionnement."

"Je serai en lien téléphonique pendant les matchs"

France Bleu Limousin : il y aura donc un lien constant ?

Nicolas Godignon : "Exactement. J’aurai, certes, besoin d’avoir du repos. Mais je ne suis pas, non plus, à l’autre bout du monde et les moyens techniques font qu’aujourd’hui les choses sont plus simples. Bernard Laporte a déjà coaché du bus, moi je le ferai depuis ma chambre ou mon salon !"

France Bleu Limousin : ça veut dire coup de fil pendant les matchs ?

Nicolas Godignon : "Oui, je serai devant la télé et, en même temps, en lien téléphonique avec Sébastien Bonnet qui est habituellement avec moi, en haut, dans la tribune. Il pourra passer les infos comme on le fait aujourd’hui quand je suis au stade. Sauf qu’au lieu d’être là physiquement, je serai dans mon canapé. On a tout calé et il n’y a pas d’incertitude. Tout le monde a bien travaillé et chacun sait que cette situation est temporaire. Je peux partir l’esprit libre et je sais que chacun donne tout ce qu’il a pour que ça fonctionne : staff, joueurs, équipe administrative et comité exécutif."

Didier Casadéï "connaît le vestiaire par coeur"

Didier Casadéï semble également aborder cette période sans trop d'inquiétude. "On a trois matchs à faire sans Nicolas, on va essayer de les faire au mieux" dit l'entraîneur des avants. "Ca fait huit ans que j'entraîne les gars. Je connais le vestiaire par coeur et le fonctionnement en général aussi, donc je ne pense pas que ça va poser de souci" conclut le champion d'Europe 1997.