CA Brive - Albi officialise l'arrivée d'Arnaud Mela avec trois joueurs brivistes

Le SC Albi confirme enfin, ce mardi, la venue du capitaine emblématique du CA Brive comme manager pour les quatre prochaines saisons. Arnaud Mela emmène avec lui trois joueurs Brivistes.

C'était devenu un secret de polichinelle que le SC Albi, avant-dernier de Pro D2, confirme enfin ce mardi. Le capitaine emblématique du CA Brive, Arnaud Mela, qui raccrochera à l'issue de cette saison, sera bel et bien le manager du club albigeois pour les quatre prochaines saisons. Et le futur ex 2e ligne ne viendra pas seul de Corrèze : il emmène avec lui trois joueurs du CAB, tous évoluant en 1re ligne. Le pilier droit Patrick Toetu s'engage dans le Tarn pour trois saisons, tout comme deux autres jeunes joueurs n'ayant fait aucune apparition chez les pros. Les piliers Lomualito Tafili (21 ans) et Gymael Jean-Jacques (18 ans).