CA Brive - Arnaud Mela va quitter le club pour rejoindre Albi

Le 2e ligne emblématique du CA Brive, qui va raccrocher les crampons à l'issue de la saison, va aussi quitter le club dans la foulée. Il endossera, selon nos informations, le costume de manager du SC Albi, en Pro D2.

On n'attend plus que la confirmation du SC Albi, mais selon nos informations confirmant celle de France 3 Tarn, Arnaud Mela sera bien le manager du club de Pro D2 dès la saison prochaine. Le 2e ligne emblématique du CA Brive et capitaine ces dernières années, arrivé en 2008 en provenance... d'Albi, quittera donc la Corrèze à l'issue de son contrat qui prendra fin à l'issue de la saison. Les supporters brivistes (dont certains ont lancé une pétition ce mercredi après-midi) auront probablement le coeur gros de voir partir "Méloche", qui à 37 ans et plus de 200 matchs joués, aura tout connu à Brive : relégation en Pro D2, montée en Top 14, H Cup et Challenge Européen. Il va donc donner une nouvelle tournure à sa vie professionnelle. Cela aurait pu être le cas au CAB qui lui a proposé, selon nos informations, un poste dans l'organigramme du club pour la saison prochaine comme co-entraîneur des Espoirs et du centre de formation. Mais les deux parties ne sont pas tombées d'accord sur les modalités de la collaboration.

"Je souhaite pleine réussite à Arnaud"

Son départ est en tout cas acté du côté du CAB. Joint ce mercredi soir, le président briviste dit "respecter le choix d'Arnaud Mela et lui souhaiter pleine réussite." "Arnaud a eu deux clubs de coeur : Albi et Brive", poursuit Simon Gillham, "il a sans doute eu une meilleure proposition car entraîner une équipe première ne se refuse pas, et nous ne pouvions pas le lui proposer puisque des coachs sont en place." Mais d'ici son départ, Arnaud Mela a encore au moins six matchs à disputer sous les couleurs du CA Brive.