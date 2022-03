CA Brive : deux jeunes de l'équipe Crabos titulaires avec la France contre l'Italie

Deux joueurs de l'équipe Crabos (moins de 18 ans) du CA Brive seront titulaires samedi face à l'Italie avec l'équipe de France, en vue de la préparation au Festival des Six Nations. Léo Carbonneau et Tom Raffy concluront une bonne semaine, entamée avec la signature de leur contrat Espoir au CAB.

Il y a des semaines comme cela ou tout s'enchaîne. C'est sûrement ce que pensent les jeunes Léo Carbonneau et Tom Raffy, issus de la génération 2004. Alors qu'ils ont signé leur premier contrat Espoir cette semaine, ils vont partir direction l'Italie pour disputer leurs premières minutes en international.

Les deux jeunes joueurs ont été appelés par le manager de l'équipe de France des moins de 18 ans Cédric Laborde pour disputer des matchs de préparation au Festival des Six Nations. Ils seront, de plus, titulaires tous les deux ce samedi contre l'Italie, match qui se déroulera à 15 heures au stade Léonardo Garili de Plaisance. Léo Carbonneau le demi-de-mêlée et Tom Raffy le demi d'ouverture formeront ainsi une charnière 100% briviste.

Leur sélection a été saluée par Sébastien Bonnet, directeur du centre de formation du CA Brive : "Tom et Léo travaillent dur pour cela avec leurs camarades" explique-t-il. "Ce type de sélection est toujours très enrichissant dans la construction d’une carrière pour un jeune joueur, leur expérience va profiter à la progression du groupe des Crabos."

De futurs Espoirs de la formation briviste

Elle profitera sûrement aussi au groupe des Espoirs de la saison prochaine, puisque Léo Carbonneau et Tom Raffy ont signé cette semaine leur contrat Espoir avec le CAB, en compagnie de trois autres jeunes joueurs (Loan Lavergne, Mathis Ferte et David Geneste). Arrivés en 2016 au centre de formation, ils ont été vice-champions de France avec l'équipe des Cadets-Gauderman. "Notre but est de leur offrir un environnement de travail rugbystique et d’études qui répond aux exigences du haut niveau" souligne Sébastien Bonnet.

Cela signifie que Léo Carbonneau et Tom Raffy manqueront, en revanche, le match de leurs amis et camarades des Crabos ce samedi, proposé en lever de rideau et sur le terrain d'honneur face à Provence Rugby à 14 heures 30. Ils ne manqueront pas de les soutenir avant la rencontre, et vice-versa.