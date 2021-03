CA Brive : Enzo Jouannet et Vano Karkadze prolongent leur aventure au centre de formation

La première ligne des Espoirs va rester liée avec le CA Brive jusqu'en 2022 et 2023. Le club a annoncé ce vendredi la prolongation de Enzo Jouannet et Vano Karkadze, respectivement au poste de pilier et talonneur.

Deux jeunes du centre de formation rempilent. Le CA Brive l'a annoncé ce vendredi dans un communiqué : Enzo Jouannet et Vano Karkadze resteront brivistes jusqu'en 2022 pour le premier, 2023 pour le second.

Premières expériences européennes pour Jouannet

Le pilier Enzo Jouannet a rejoint le groupe U21 du CA Brive en 2018, après avoir été formé par les clubs de Saint-Médard-en-Jalles et Lormont, en Gironde. On l'a vu s'entraîner avec l'équipe première plusieurs fois. Des sessions qui ont, semble-t-il, plu à Jeremy Davidson, puisque le coach l'a sélectionné pour faire partie du déplacement européen à Leicester, en décembre dernier. Remplaçant, il avait joué 19 minutes, à la place du talonneur Badri Alkhazashvili. Car, l'avantage d'Enzo Jouannet est qu'il peut jouer à la fois en tant que pilier, à gauche, comme talonneur. Son pari se fait plus ou moins à long-terme puisqu'il poursuit l’aventure au club jusqu’en 2023.

à lire aussi Challenge Cup : les jeunes du CA Brive sur les pas de leurs aînés à Leicester

Le sérieux Karkadze un an de plus

Un autre talonneur a prolongé, un an de plus seulement. L'international géorgien a rejoint le club lors de la dernière saison. Formé en Auvergne, à Aurillac, il a découvert le championnat français avec la Pro D2. Ses bonnes performances avec l'équipe Espoirs ont permis au staff de le sélectionner pour participer à la Challenge Cup puis à une rencontre de Top 14, contre Bayonne en décembre 2019. Une blessure a handicapé ce jeune international de 20 ans, qui a déjà participé à une coupe du monde junior et sénior. Il portera le maillot Noir et Blanc jusqu’en 2022.

Pour Sébastien Bonnet, directeur sportif du Centre de Formation, ces prolongations "témoignent de notre investissement à offrir un lieu de vie attractif pour les jeunes joueurs. Vano et Enzo mènent également un double-projet, ce à quoi le club est très attaché" souligne-t-il dans un communiqué