CA Brive : l'ailier Valentin Tirefort veut se révéler dans cette deuxième moitié de Top 14

"Forcement, il y a un peu de frustration". L'an dernier, en plein mois d'avril, Valentin Tirefort se blesse à l'entraînement. Une blessure que tous les joueurs de rugby redoutent : rupture des ligaments croisés. "C'est dur, forcement" raconte-t-il, "mais on sait que ça peut arriver." Pendant sa convalescence, Valentin Tirefort tente quand même de garder la tête dans le rugby. "C'est sûr que le lien avec le staff et les joueurs valides, on le perd un peu car on assiste pas aux entraînements. Mais, on essaye toujours de garder un point de vue, se renseigner sur les lancements de jeu..."

La famille, ciment de son aventure sportive

L'ancien Espoir du Stade Rochelais s'est aussi reposé sur ses proches. "Quand on est blessé pendant six mois, on a le temps de les voir. C'est très important de garder ce lien, d'ailleurs, de ne pas le casser" souligne l'albigeois de naissance. "Déjà qu'on est un peu à l'écart du groupe, il faut savoir se retrouver dans l'amour des siens."

Le rugby est sport de famille. Le père de Valentin y jouait. Pourtant, c'est à l'âge de 15 ans que le jeune joueur se retrouve à Albi. Avant, ses premiers émois sportifs se sont déroulés...sur les tatamis. "J'étais plutôt un enfant turbulant, boute-en-train. Ca m'a vraiment appris à me canaliser" raconte-t-il. Mais au-delà de se défouler sur le tatami, cela lui apprend aussi la rigueur et le respect de l'adversaire.

Entre blessures et pandémie

A Albi, il progresse, jusqu'à être repéré par le Stade Rochelais, qui l'intègre dans son effectif Espoirs. Il apprend, s'entraîne aux côtés des pros. Mais, il n'a pas sa chance, diminué (encore...) par une blessure à l'épaule. Il marque néanmoins un essai sur son premier match de Top 14 contre Agen. Mais, Valentin Tirefort en veut plus. "J'ai commencé à matcher un peu tard, et j'ai pris contact avec des clubs. Brive m'a convaincu" souligne l'ailier.

Installé en Corrèze, il arrive - et c'est pas de chance - en pleine pandémie de covid. L'an dernier, il arrive néanmoins à jouer 8 matchs, tous titulaires, et tous plein (c'est-à-dire 80 minutes). De l'expérience qu'il apprend aussi auprès de la concurrence à son poste d'ailier. "Je savais que tout me serait pas servi sur un plateau et qu'il faudrait que je bosse dur pour gagner ma place" souligne, plein de sagesse, le rugbyman briviste.

Dans le groupe face à Biarritz ?

Après des mois de rééducation, en octobre, le joueur de 23 ans revient à l'entraînement, petit à petit. Il aurait du jouer à Edinbourg la semaine dernière, mais un pépin lors de la mise en place l'en a empêché. Valentin Tirefort postule pour le groupe chaque week-end, avec son profil complémentaire de Setareki Bituniyata. "J'aime les espaces et je pense avoir un bon crochet. Je suis dans l'attaque" explique le jeune ailier. Cinéphile, il espère désormais écrire le propre scénario de sa carrière en blanc et noir.