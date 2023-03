CA Brive : l'arrière fidjien Setariki Tuicuvu prolonge jusqu'en 2025

Le joueur est le plus utilisée des lignes arrières cette année au CAB

Nouvelle prolongation de contrat en vue de l'année prochaine. Setariki Tuicuvu est lié avec le CA Brive pour deux ans de plus. Le fidjien aux 8 sélections avec les Fidji prolonge jusqu'en 2025 avec le CAB.

Une bonne nouvelle tant il a été utilisé cette année : c'est bien simple, Brive a compté sur lui pour 18 matchs de Top 14, et il a disputé 1318 minutes de Top 14, sans oublier deux matchs de Challenge Cup contre le Connacht et Cardiff. C'est le joueur des lignes arrières le plus utilisé.

Dans un communiqué, le directeur général du CAB Xavier Ric s'est exprimé : "Après Tevita Ratuva, c’est un autre joueur important de notre effectif qui témoigne de son attachement au club et à son projet. Dans cette période déterminante de notre avenir, ce sont des signes forts. Nous sommes ravis que Setariki poursuive son aventure sous nos couleurs."