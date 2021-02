CA Brive : l'entraîneur des trois-quarts des Espoirs Philippe Carbonneau au club jusqu'en 2023

C'est une annonce qui intervient pile avant la reprise de leurs championnats. Et c'est une bonne nouvelle. L'entraîneur des trois-quarts des Espoirs Philippe Carbonneau, sera encore là lors des deux saisons prochaines. Depuis 2019, il avait pris la tête de l'équipe Espoirs aux côtés de Goderzi Shvelidze, qui jongle désormais entre ce poste et celui d'entraîneur de la mêlée de l'effectif pro. "C'est avec une grande joie que je prolonge mon contrat d'entraîneur. Je remercie le club pour la confiance qu'il me témoigne. Je ressens beaucoup de satisfaction à travailler avec ces jeunes joueurs pour les faire progresser et les amener au plus près possible de l’équipe professionnelle" a-t-il déclaré au club.

L'un des 23 valeureux vainqueurs du trophée européen de 1997

Philippe Carbonneau est loin d'être un inconnu à Brive. Car il a été l'entraîneur des arrières de l'équipe première entre 2012 et 217, que le club soit en Pro D2 ou en Top 14. Il avait fait un break lors d'une saison compliquée, où il avait été remplacé par le duo Péjoine/Bonnet.

Mais surtout, il s'agit d'une figure emblématique du club par sa carrière de joueur ponctuée par le titre européen de 1997. Philippe Carbonneau était demi-de-mêlée à l'époque, arrivé fraîchement du Stade Toulousain avec qui il avait remporté la Coupe d'Europe. Au micro de France Bleu Limousin, il avait replongé dans la boîte à souvenirs lors du dernier match des Brivistes contre Leicester le 11 décembre 2020. "C'était à l'époque où le club de Brive avait une génération de joueurs de très bon niveau. Les nouvelles recrues, dont moi-même, avait réussi à fonder un groupe de copains. Sur l'avant-match, ça s'était bien senti" racontait Philippe Carbonneau.

L'actuel coach du CAB Jeremy Davidson s'est dit très heureux de cette prolongation : "Les joueurs du Centre de Formation profitent tous les jours de son passé international et en club. Il a la détermination pour réussir en permanence et c’est cela qui fait la différence au plus haut niveau" Gageons que celui qui a créé le groupe Whatsapp (privé) des anciens de 1997 apporte toute son expertise aux jeunes du CAB pour grandir avec le club.

Les Espoirs jouent en poule Elite, le plus haut niveau de leur catégorie. En six matchs joués, ils comptent deux victoires et quatre défaites (sans compter les matchs reportés contre l'ASM Clermont). La prochaine rencontre, c'est ce samedi 20 février, 15 heures, au stade Jean Alric à Aurillac.